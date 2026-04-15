Bărbat din Livada, prins la volan fără permis în Ardud

Un bărbat de 52 de ani, din orașul Livada, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea fără permis, pe raza localității Ardud.

Incidentul a avut loc în data de 15 aprilie, în jurul orei 03:20, pe strada Lăutarilor, unde polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug și ai Poliției Orașului Ardud au oprit autoturismul pentru control.

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Amenzi de peste 68.000 de lei aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi





Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 14 aprilie 2026, o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice la nivelul județului.

În urma activităților derulate, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 18.000 de lei, pentru diverse abateri de la normele de conviețuire socială.

De asemenea, polițiștii rutieri au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru asigurarea unui trafic sigur, desfășurând activități de supraveghere, control și fluidizare a circulației. În acest context, au fost aplicate peste 160 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 50.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni și prevenirea incidentelor, atât în spațiul public, cât și pe drumurile din județ. Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.



