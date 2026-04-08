Satu Mare, orașul unde parcarea a devenit o artă… și uneori o provocare diplomatică. Ne-am obișnuit să vedem români creativi, care transformă marcajele de parcare în simple sugestii. Dar surpriză! Talentele nu țin cont de granițe: ieri, un BMW alb cu numere de Ungaria a demonstrat că și ungurii știu să facă spectacol.

Cum a fost? Două locuri deodată – nu unul, nu trei, ci exact două – perfect aliniat cu filosofia „de ce să te mulțumești cu puțin, când poți să exagerezi”? BMW-ul, mândru și alb, parcă spunea: „Satu Mare, uite ce se poate când ai stil și resurse”.

Așadar, lecția zilei e clară: la Satu Mare, nu doar românii pot transforma parcarea într-un sport extrem. Ungurii vin și ei cu talent internațional, iar pietonii rămân spectatori uimiți la parada oglinzilor și a liniilor continue.

Morala? Dacă vrei să fii „cu adevărat internațional”, nu uita: două locuri sunt mai bune decât unul. Și dacă BMW-ul e alb, cu atât mai mult.