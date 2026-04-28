Ansamblul Ceatăra și sute de sătmăreni au celebrat tradiția prin dans și muzică autentică. Evenimentul a adus în prim-plan diversitatea folclorică și bucuria comunității, într-o atmosferă plină de energie





Ziua Internațională a Dansului a fost marcată într-un mod special la Satu Mare, unde Piața 25 Octombrie a devenit scena unui spectacol plin de culoare, ritm și tradiție.

Dans și tradiție în inima orașului

Alături de membrii Ansamblul Ceatăra, numeroși sătmăreni s-au lăsat purtați într-o călătorie muzicală prin diferite zone folclorice ale țării.

Publicul a avut ocazia să descopere și să se bucure de dansuri tradiționale variate, prezentate într-un mod autentic și plin de energie.

Atmosferă de sărbătoare

Evenimentul a adus împreună oameni de toate vârstele, care au trăit momente de bucurie și au celebrat dansul ca formă de expresie culturală.

Voia bună și energia artiștilor au transformat piața într-un adevărat spațiu al tradiției și al comunității.

Organizare și susținere

Spectacolul a fost organizat de Asociația Culturală Ceatăra și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, cu sprijinul Primăria Municipiului Satu Mare.

Tradiția, mai aproape de oameni

Prin astfel de evenimente, organizatorii își propun să aducă mai aproape de comunitate valorile autentice ale folclorului românesc, transformând spațiile publice în locuri de întâlnire între generații și tradiții.