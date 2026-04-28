Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare anunță continuarea programului de voluntariat „Salvator din Pasiune”, ajuns în anul 2026 la seria a XIX-a de voluntari.

Inițiativa are ca obiectiv principal creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor, prin implicarea activă a comunității în gestionarea situațiilor de urgență.





Voluntarii beneficiază de cursuri gratuite de pregătire, care includ un curs introductiv general, desfășurat în zilele de:

* 09–10 mai 2026 și 16–17 mai 2026, între orele 09:00–15:00, la sediul inspectoratului din municipiul Satu Mare, precum și

* un curs de prim ajutor de bază (30 de ore), organizat ulterior.





Înscrierile se realizează în perioada :

04–07 mai 2026, între orele 08:00–16:00, la sediul II al inspectoratului situat pe str. Gabriel Georgescu nr. 30. Programul se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între :

* 16 și 65 de ani, apte din punct de vedere medical și psihologic.





Importanța programului „Salvator din Pasiune” este una majoră, atât pentru dezvoltarea personală a participanților, cât și pentru întreaga comunitate. Prin implicarea voluntarilor, capacitatea de răspuns în situații critice este consolidată!





Implică-te. Învață. Salvează. Devino voluntar!