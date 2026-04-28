„Salvator din Pasiune”, un program esențial pentru siguranța comunității din Satu Mare

Locale 28.04.2026 10:25
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare anunță continuarea programului de voluntariat „Salvator din Pasiune”, ajuns în anul 2026 la seria a XIX-a de voluntari. 
Inițiativa are ca obiectiv principal creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor, prin implicarea activă a comunității în gestionarea situațiilor de urgență.

Voluntarii beneficiază de cursuri gratuite de pregătire, care includ un curs introductiv general, desfășurat în zilele de:
* 09–10 mai 2026 și  16–17 mai 2026, între orele 09:00–15:00, la sediul inspectoratului din municipiul Satu Mare, precum și 
* un curs de prim ajutor de bază (30 de ore), organizat ulterior.

Înscrierile se realizează în perioada :
04–07 mai 2026, între orele 08:00–16:00, la sediul II al inspectoratului situat pe str. Gabriel Georgescu nr. 30. Programul se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între : 
* 16 și 65 de ani,  apte din punct de vedere medical și psihologic. 

Importanța programului „Salvator din Pasiune” este una majoră, atât pentru dezvoltarea personală a participanților, cât și pentru întreaga comunitate. Prin implicarea voluntarilor, capacitatea de răspuns în situații critice este consolidată!

Implică-te. Învață. Salvează. Devino voluntar!
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda