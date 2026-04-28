28 aprilie readuce în atenție importanța unui mediu de lucru sigur, în contextul noilor provocări tehnologice. Reprezentanții Spitalul Județean de Urgență Satu Mare subliniază rolul prevenției și al responsabilității comune

Introducere

Cu prilejul Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă, purtătorul de cuvânt al Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, a transmis un mesaj de conștientizare privind importanța siguranței la locul de muncă.

Un drept fundamental pentru fiecare angajat

Mesajul subliniază faptul că siguranța și sănătatea în muncă reprezintă un drept fundamental al fiecărei persoane. Totodată, a fost exprimată recunoștința față de toți cei implicați în asigurarea unui mediu de lucru sigur – de la angajați și angajatori, până la specialiștii în domeniu și instituțiile de control, precum Inspecția Muncii, ITM și DSP.

Noi riscuri într-o lume în schimbare

Evoluția rapidă a tehnologiei aduce cu sine și provocări noi în ceea ce privește securitatea muncii. Printre acestea se numără:

digitalizarea și utilizarea platformelor online

automatizarea și inteligența artificială

munca remote și hibridă

colaborarea om–robot

Aceste transformări impun o adaptare constantă a măsurilor de protecție și a politicilor de siguranță.

Prioritățile viitorului

În acest context, accentul trebuie pus pe:

siguranța în mediul digital

gestionarea responsabilă a tehnologiilor inteligente

adaptarea la noile modele de organizare a muncii

Responsabilitate comună

Mesajul evidențiază faptul că siguranța la locul de muncă nu aparține unei singure entități, ci este rezultatul unui efort colectiv:

Guvernele creează cadrul legislativ

Angajatorii asigură condiții sigure

Angajații respectă și aplică măsurile de protecție

Prevenția salvează vieți

În final, dr. Iulian Pfau Sălăgeanu a subliniat un principiu esențial: prevenția este cheia evitării accidentelor și a incidentelor la locul de muncă.

Siguranța nu este opțională, ci o responsabilitate comună, care contribuie direct la protejarea vieții și sănătății tuturor.