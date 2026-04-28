Programul secției române a Teatrului de Nord începe mai mult sau mai puțin… improvizat! Îndrăgita trupă ImproȘtim invită sătmărenii din nou la UN SPECTACOL IMPROVIZAT creat împreună pe loc, cu umor de bun gust și absolut irepetabil. Spectacolul va avea loc duminică, 3 mai, de la ora 19, la Sala Studio.

CIUDATUL ROL AL ÎNTÂMPLĂRII de Ion Băieșu, în regia lui Dan Tudor, se joacă la Teatrul Municipal Carei în datele de 4 și 5 mai, de la orele 18, respectiv 17. Comedia îi are în centru pe Tanța și Costel, care înfiripă o poveste de dragoste cel puțin atipică. Nunta celor doi pornește o aventură comică, neaoșă și plină de întorsături.

Luna continuă cu reprezentații ale ultimelor două premiere. ȘCOALA NEVESTELOR. REABILITARE, de J.B.P. Molière, este o comedie scrisă în Franța anilor 1662. Însă, la 400 de ani mai târziu, textul se dovedește a fi încă extrem de actual prin tema feministă abordată. Regizoarea Irisz Kovacs o montează într-o manieră contemporană și îi conferă un iz eclectic, puternic stilizat, adaptând textul pentru publicul de azi fără a pierde din umorul original.

Spectacolul se joacă pe 11 mai, de la ora 17, pentru elevii abonați ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” dar și pe 13 mai, de la ora 19, pentru spectatorii care au achiziționat abonamentul „Radu Sas”.

Se joacă din nou și CLEAN HANDS de Vicențiu Grama, în regia lui Alex Ianăși. Cei doi tineri creatori au fost interesați să facă un spectacol despre industria jocurilor de noroc, să pună în discuție conceptul de „joc responsabil” și pe cine protejează de fapt acest concept și să chestioneze modul în care statul reglementează sau nu această industrie.

Comedia socială CLEAN HANDS se va juca marți, 12 mai, de la ora 19.

Finalul lunii aduce premiera unui nou spectacol pentru copii: PESCARUL ȘI ȚESTOASA, o adaptare din folclorul japonez realizată de către Diana Dragoș. Povestea, în care un pescar este dus de țestoasa pe care o salvează în adâncurile mării, le vorbește copiilor despre bunătate, plecarea de acasă, dar și trecerea timpului. Premiera va avea loc joi, 21 mai, de la orele 9.30 și 11, la Sala Mare a Teatrului de Nord.

Sâmbătă, pe 23 mai, sătmărenii vor avea parte de încă un spectacol găzduit, așa cum s-au obișnuit. CEILALȚI de Matei Florian, în regia lui Robert Bălan, vine tocmai de la București, fiind o producție a Asociației Art No More, co-finanțată de AFCN. Spectacolul pornește de la reportajele realizate de Matei Florian despre ultimii locuitori ai mai multor sate de munte din România, oameni care sunt cel puțin parțial izolați de restul societății, însă oameni 100% conectați cu natura și cu un mod mai simplu de trai. Spectacolul va avea loc de la ora 19, la Sala Studio, și nu este recomandat persoanelor care nu au împlinit 12 ani.

Trupa Mihai Raicu încheie luna mai cu o premieră de o importanță deosebită: DESPRE TANDREȚE, un colaj de texte semnate de Matei Vișniec, pus cap la cap și regizat de Andrei Mihalache. Evenimentul este unul deosebit pentru teatrul și pentru publicul sătmărean deoarece reprezintă ultimul spectacol al lui Andrei Mihalache în calitate de regizor angajat al Teatrului de Nord Satu Mare. Suntem nerăbdători, așadar, să fim prezenți la această poveste spusă de un regizor care ne-a bucurat, înduioșat și înseninat prin atât de multe alte spectacole și sigur o va face și de acum înainte. Premiera va fi însoțită de evenimente speciale despre care vom primi mai multe detalii la momentul potrivit. Însă data de 31 mai e de notat și ținut minte, căci de la ora 19 va începe premiera spectacolului DESPRE TANDREȚE.

Până atunci, bilete pentru toate spectacolele lunii mai de la Teatrul de Nord se pot achiziționa online pe platforma biletmaster.ro sau fizic la Agenția Teatrală de pe str. Horea. nr. 6.

Mai multe detalii despre fiecare reprezentație în parte vor apărea pe pagina de facebook a Trupei Mihai Raicu (https://www.facebook.com/teatrul.denord), pe contul de instagram @teatruldenord sau pe site-ul mihairaicu.ro.