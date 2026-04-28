Primăria invită organizațiile locale să transforme ideile în inițiative concrete pentru comunitate. 650.000 de lei disponibili pentru proiecte culturale, sportive și de tineret în anul 2026





Primăria Municipiului Satu Mare anunță lansarea programului anual de finanțări nerambursabile pentru anul 2026, destinat organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial. Inițiativa urmărește susținerea proiectelor care contribuie la dezvoltarea comunității locale.





Oportunitate pentru ONG-uri locale

Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș subliniază importanța acestui program pentru mediul asociativ:

„Este o oportunitate excelentă pentru ONG-urile locale de a transforma ideile valoroase în proiecte concrete, dedicate dezvoltării comunității sătmărene.”





Domenii eligibile pentru finanțare

Proiectele pot fi depuse în baza Legii nr. 350/2005, în următoarele domenii:

„Sportul pentru toți”

„Cultură”

„Proiecte de tineret, învățământ și recreative”

Bugetul alocat

Suma totală alocată pentru anul 2026 este de 650.000 de lei, distribuită astfel:

400.000 lei pentru proiecte culturale

200.000 lei pentru programul „Sportul pentru toți”

50.000 lei pentru proiecte de tineret, învățământ și recreative

Termen limită și depunere

Organizațiile interesate pot depune proiectele până la data de 25 mai 2026, ora 12:00.

Dosarele trebuie depuse în plic sigilat, la sediul Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, situat pe Bulevardul Transilvania nr. 3, etaj 1, cu menționarea liniei de finanțare pentru care se aplică.

Informații și documentație

Cei interesați pot consulta anunțurile de participare și documentația necesară pe platforma Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, iar pentru detalii suplimentare pot solicita informații prin e-mail sau telefon.

Investiție în comunitate

Prin acest program, administrația locală își propune să susțină inițiativele care aduc valoare comunității, încurajând implicarea civică și dezvoltarea unor proiecte cu impact real în viața sătmărenilor.