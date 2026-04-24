







Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – filiala Satu Mare și Cenaclul Cronograf, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, organizează miercuri, 29 aprilie 2026, începând cu ora 14:00, cea de-a XVIII-a ediție a concursului de recitări din lirica poeților sătmăreni „RECITATIO”.





Evenimentul va avea loc la Centrul Spiritual „Casa Dăinuirii” din Satu Mare (Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1) și este dedicat elevilor din ciclul gimnazial (clasele VII–VIII) și liceal din județ.





„RECITATIO” se remarcă prin caracterul său unic la nivel național, fiind unul dintre concursurile dedicate exclusiv recitării din creația poeților locali, cu scopul de a promova valorile culturale autentice ale unei comunități și de a încuraja tinerii să descopere patrimoniul literar sătmărean.





Concursul se desfășoară pe două secțiuni – interpretare individuală și grupuri de recitatori – iar participanții pot prezenta o poezie sau un colaj liric, cu o durată de maximum 5 minute, selectate din creația autorilor sătmăreni .





Pe lângă dimensiunea competitivă, evenimentul are un puternic rol educativ și cultural, contribuind la dezvoltarea expresivității artistice și la apropierea tinerilor de literatură.





În cadrul concursului vor fi acordate premii pentru fiecare categorie de vârstă și secțiune, inclusiv Marele Premiu și Premiul Special al Publicului .