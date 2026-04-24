







În această săptămână, Comisia mixtă județeană de constatare a pagubelor în agricultură și-a desfășurat activitatea de verificare și evaluare în teren a efectelor produse de înghețurile târzii de primăvară, manifestate în intervalul 09–12.04.2026, fenomene meteorologice care au afectat în mod semnificativ culturile agricole și, în special, livezile de pomi fructiferi aflate în etapa de înflorire.





Cele două subcomisii constituite la nivel județean s-au deplasat zilnic în unitățile administrativ-teritoriale care au transmis rapoarte de calamitate, unde au efectuat constatări la fața locului, verificări ale suprafețelor afectate și discuții cu reprezentanții administrațiilor locale, precum și cu producătorii agricoli. Ritmul de lucru este unul susținut, fiecare subcomisie reușind să acopere, în medie, 3–4 comune în fiecare zi, în funcție de suprafețele afectate și de complexitatea situațiilor întâlnite în teren. Până în prezent, au fost verificate suprafețe agricole însumând 1.008 hectare, datele fiind centralizate permanent pentru actualizarea situației la nivel județean.





În această săptămână, verificările au fost realizate în UAT-urile Dorolț, Păulești, Satu Mare, Vetiș, Doba, Moftin, Craidorolț, Turulung, Halmeu, Porumbești, Micula, Lazuri, Botiz, Căpleni, Cămin, Berveni, Ciumești, Foieni, Urziceni, Pișcolt, Sanislău, Tiream, Andrid, Pir, Homoroade, Viile Satu Mare și Ardud.





Totodată, numărul rapoartelor de calamitate transmise de administrațiile locale a crescut față de ultima comunicare. Dacă la momentul constituirii comisiei erau înregistrate solicitări din partea a 47 de primării, în prezent sunt înregistrate notificări de la 57 de unități administrativ-teritoriale din județ, pentru o suprafață afectată în creștere, respectiv 3.216 hectare. Acest lucru confirmă amploarea fenomenelor meteorologice produse și necesitatea unei intervenții rapide și bine coordonate.





În perioada următoare, comisia își va continua activitatea în celelalte unități administrativ-teritoriale afectate, astfel încât toate solicitările primite să fie analizate într-un termen cât mai scurt. Rezultatele evaluărilor de până în acest moment indică un grad de afectare de 100% la nuc, 90% la speciile cireș, cais, piersic, prun și păr, 60–80% la căpșun, 50% la măr și 35% la afin.





„Am solicitat membrilor comisiei ca activitatea din teren să se desfășoare cu profesionalism, responsabilitate și eficiență. Este important ca fiecare caz semnalat să fie verificat cu maximă seriozitate, iar la final să avem o evaluare clară și completă a impactului produs asupra agriculturii județului. Numai pe baza unor date corecte putem susține măsurile necesare pentru sprijinirea celor afectați. Mulțumesc membrilor comisiei pentru implicarea, seriozitatea și efortul depus în această perioadă, în condițiile unui volum mare de muncă și ale necesității de a acționa operativ în teren.” – prefect Altfatter Tamás.