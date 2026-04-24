







Astăzi, la Satu Mare, se desfășoară lucrările Consiliului Național al Federației Naționale „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (C.A.R.P.) din România, în prezența președintelui federației, ec. Giorgică Bădărău.





Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a fost prezent la deschiderea evenimentului, la invitația președintelui C.A.R.P. Satu Mare, Lucian Marișca.





„Este o deosebită onoare să fiu alături de dumneavoastră la Satu Mare, cu prilejul desfășurării lucrărilor Consiliului Național al Federației Naționale „OMENIA”, o organizație care reprezintă un reper de solidaritate, responsabilitate și grijă față de seniorii României.





Faptul că acest important eveniment are loc la Satu Mare reprezintă o reală onoare pentru județul nostru și, totodată, o dovadă a prestigiului de care se bucură structura sătmăreană la nivel național. Vă transmit aprecierea mea sinceră pentru activitatea constantă pe care o desfășurați în sprijinul persoanelor vârstnice și pentru modul în care promovați valorile respectului reciproc, ale demnității și ale sprijinului comunitar. O societate sănătoasă se construiește pe recunoașterea contribuției generațiilor care au muncit o viață întreagă și care merită, astăzi, considerație, siguranță și sprijin real.





Seniorii nu au nevoie doar de politici publice bine gândite, ci și de dialog autentic, de implicare și de soluții concrete la problemele cu care se confruntă zi de zi – de la accesul la servicii medicale și sociale, până la combaterea izolării, a vulnerabilității și a excluziunii. Din acest motiv, colaborarea dintre instituțiile statului, autoritățile locale și organizațiile reprezentative ale pensionarilor este esențială.





Instituția Prefectului rămâne un partener deschis și activ în acest demers. La nivel județean, un instrument important de consultare și acțiune îl reprezintă Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, structură constituită în cadrul prefecturilor, menită să analizeze problemele seniorilor și să formuleze propuneri de soluționare către instituțiile competente.





Prin acest cadru instituțional, reușim să consolidăm cooperarea dintre autorități și organizațiile seniorilor, să identificăm rapid dificultățile existente și să susținem măsuri eficiente, adaptate nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.





Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru dialog, colaborare și implicare. Respectul față de seniori trebuie să se transforme permanent în acțiuni concrete, iar sprijinul acordat lor trebuie să rămână o prioritate pentru noi toți.





Vă felicit pentru organizarea acestui important eveniment și vă doresc mult succes în continuarea activității dumneavoastră. Vă mulțumesc!”





- mesajul transmis de prefectul Altfatter Tamás în deschiderea evenimentului.





