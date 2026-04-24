Festivalul Folcloric „Flori de liliac” – ediția a XIV-a XIV.









Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Agriș, organizează sâmbătă, 2 mai 2026, cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Folcloric „Flori de liliac”, în localitatea Agriș.





Evenimentul reunește formații de dansuri populare din județul Satu Mare, dar și din alte zone, oferind publicului un spectacol autentic dedicat tradițiilor și valorilor culturale maghiare.





Programul festivalului va debuta la ora 14:00 cu o defilare a ansamblurilor participante prin localitatea Agriș, urmată, de la ora 16:00, de spectacolul artistic organizat la Teatrul în șură din localitate. Evenimentul se va încheia cu o „casă de dansuri populare”, unde publicul este invitat să participe activ la atmosfera de sărbătoare.





Festivalul „Orgona” reprezintă o manifestare culturală importantă pentru promovarea dansului popular și a identității culturale, contribuind la păstrarea și transmiterea tradițiilor către noile generații.





Publicul este invitat să participe la acest eveniment dedicat folclorului și comunității.