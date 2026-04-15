







Comunitatea locală marchează un moment important prin cartarea oficială a Rotary Club Satu Mare Cetate, un nou club dedicat serviciului în folosul comunității, dezvoltării relațiilor profesionale și implementării de proiecte cu impact pozitiv.





Evenimentul de cartare va avea loc în data de 24 aprilie 2026, începând cu ora 18:00, la sala de evenimente Esedra din Satu Mare, reunind membri Rotary, lideri locali, antreprenori și invitați care împărtășesc valorile implicării civice și ale colaborării.





Înființarea Rotary Club Satu Mare Cetate reprezintă rezultatul unei inițiative construite prin pasiune, spirit de echipă și dorința de a contribui activ la dezvoltarea comunității locale. Clubul își propune să devină o platformă de prietenie, leadership și acțiune, prin proiecte relevante în domenii precum educația, sănătatea, mediul și sprijinul pentru grupurile vulnerabile.





„Cartarea clubului marchează începutul unei noi etape de implicare și colaborare în comunitate. Ne dorim să dezvoltăm proiecte sustenabile și să aducem împreună oameni care cred în puterea exemplului și a acțiunii concrete”, au transmis reprezentanții Rotary Club Satu Mare Cetate.





Participarea la eveniment se face pe bază de confirmare, prin completarea formularului disponibil la linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe287K9tUP89XJjv6joYVLpR8OsWB1ziPc87bG5Q8mVdU_87g/viewform?usp=sharing&ouid=116723545600229811052





Rotary este o organizație globală de lideri care dezvoltă proiecte umanitare și promovează standarde etice înalte în toate domeniile profesionale, sub deviza „Serve Above Self”.



