De: ALINA AGACHE – Editorialist – corespondent pe zona Bucovina la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Redactor-șef al revistei DACIA STRĂBUNĂ; Redactor la revista VIAȚA SPIRITUALĂ; Membră a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA – implicată activ în promovarea turismului rural, a patrimoniului local și a jurnalismului de identitate; Profesor de legislație rutieră – formator în educație civică și siguranță rutieră;

Când am intrat în Salina Cacica, am avut impresia că pășesc într-un film. Decorul e real, rece, masiv, iar fiecare sunet se lovește de pereți și se întoarce spre mine cu o intensitate pe care o simt în piept.









- BUCOVINA SUB PĂMÂNT -

SALINA CACICA, ÎNTRE ISTORIE ȘI PREZENT





La suprafață, totul pare obișnuit: un sat liniștit, oameni care își văd de treabă, o clădire modestă. Nimic nu pregătește vizitatorul pentru experiența care îl așteaptă în adânc.

Coborârea începe cu trepte din lemn vechi, impregnate de timp și saramură. Aerul se schimbă treptat, devine mai rece, mai dens, mai limpede, iar lumina se estompează ca într-o scenă regizată, lăsând în urmă o strălucire caldă, joasă, care îți atinge pielea și te introduce într-o altă lume.





Am ridicat aparatul și am surprins primele cadre

Atmosfera cerea să fie păstrată. Pereții sunt prima revelație. Straturi de sare în linii ondulate, ca niște valuri pietrificate … nuanțe care se schimbă în funcție de unghi, de pas, de respirație. Ai impresia că pământul îți arată o hartă secretă, scrisă în milioane de ani, iar tu ești doar un martor care încearcă să descifreze un alfabet mineral.

Gândul că aici se obținea sare încă din mileniul al V-lea î.Hr. schimbă totul. Salina devine o arhivă a lumii, un loc în care istoria se simte, nu doar se cunoaște. Fiecare pas are o greutate aparte, iar liniștea adâncului îți amplifică toate simțurile.





La 44 de metri sub pământ, spațiul se deschide brusc

Capela „Sfânta Varvara” te întâmpină cu o liniște densă, aproape palpabilă. Lumina caldă, pereții masivi, mirosul de sare, atmosfera suspendată în timp.





Am făcut câteva fotografii, apoi am lăsat aparatul jos. Unele locuri cer respect înainte de orice altceva, iar aici, oamenii au venit să se roage, să se adune, să-și găsească puterea. Și simți asta.

Apoi sala de dans. Podea de sare lustruită, spațiu larg, solemn.





M-am oprit în mijlocul încăperii și am încercat să-mi imaginez balurile minerilor: muzica, vocile, pașii … oamenii care coborau în adânc pentru muncă, dar găseau timp să celebreze viața chiar acolo, sub pământ. Contrastul dintre austeritate și bucurie creează o emoție aparte. Sala pare să păstreze ecoul pașilor de altădată.

Lacul sărat artificial e scena care te oprește în loc

O oglindă perfectă, întunecată, în care pereții se reflectă ca într-un cer inversat. Am stat câteva minute fără să mă mișc … e un loc care te obligă să încetinești, să respiri altfel, să asculți altfel. Fotografiile surprind doar o parte. Restul rămâne în tine.





Aici, tăcerea are o textură, iar lumina pare să se miște mai lent

După lac, galeria se îngustează ușor și te conduce spre un spațiu cu atmosferă schimbată. Un bar amenajat în adânc, cu mese simple, lumină caldă și doi barmani care se mișcă într-un ritm calm, obișnuiți cu liniștea subterană. Aici poți servi o cafea sau un ceai, iar momentul are un farmec aparte. Bei o băutură caldă într-un loc în care pereții sunt din sare, ecoul e scurt, iar aerul are o claritate rară.





Am fotografiat barul exact așa cum l-am găsit: mesele ordonate, cei doi barmani în spatele tejghelei și cafeaua mea, așezată pe masă ca un detaliu care aduce firescul în mijlocul adâncului. Atmosfera e minimalistă, sinceră, fără artificii. O pauză scurtă, dar memorabilă, care completează perfect experiența subterană.

În salină, oamenii se mișcă altfel …

mai încet, mai atent. Am întâlnit vizitatori veniți pentru tratament, familii curioase, tineri în căutare de experiențe autentice. Aerul sărat, temperatura constantă, liniștea densă creează un spațiu care vindecă în felul lui. Respirația pare mai adâncă, gândurile mai clare, timpul mai generos. E un loc care oferă o pauză reală, fără să o ceri.









La suprafață, Cacica trăiește în ritmul salinei

Tradiții poloneze și românești se împletesc firesc, oamenii vorbesc despre salină cu mândrie, cu loialitate, cu un respect care se simte imediat. Pentru ei, acest loc este o parte din identitatea lor … străzile, casele, poveștile lor sunt legate de adânc.

E o comunitate care își poartă istoria cu demnitate și înțelege valoarea locului în care trăiește.

În timp ce fotografiam galeriile, am realizat cât de fragil este acest adânc. Fiecare pas, fiecare lumină, fiecare atingere are un impact. Vizitarea salinei este un privilegiu, iar grija față de ea devine o formă de respect pentru istoria Bucovinei. E un loc care merită protejat, înțeles, trăit cu atenție. Un loc care amintește că unele povești se păstrează doar prin oameni care aleg să le păstreze.

Când am urcat spre lumină, am simțit aerul rece ca pe o revenire. Salina rămânea în spate, însă impresia ei mergea cu mine, așezându-se în gând ca o lecție despre răbdare, rezistență și identitate.

Straturile de sare, capela, sala de dans, lacul, barul, liniștea, toate se adunau într-o imagine completă a unui loc care își păstrează forța fără să ceară nimic; iar Cacica are o energie care se simte în fiecare detaliu, o energie care vine din istorie, din oameni, din adânc, din felul în care timpul a lucrat aici fără grabă. Ieșirea la suprafață a avut ceva simbolic.





Lumina Bucovinei m-a întâmpinat cu aceeași claritate cu care m-a primit salina

ca și cum cele două lumi ar face parte din același ritm: una respiră în adânc, cealaltă la vedere, iar împreună spun o poveste care merită transmisă mai departe.

Așa am simțit această experiență: ca pe o întâlnire cu o parte profundă a Bucovinei, o parte care trăiește sub pământ, dar care rămâne în suflet mult timp după ce ai ieșit la lumină.





