VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: PE URMELE CREȘTINISMULUI ROMÂNESC

De: DANIEL CARANDA - EDITORIALIST LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, corespondent de Buzău, teolog și scriitor;

Sărbătoarea Învierii Domnului nu este doar o simplă celebrare calendaristică, ci reprezintă fundamentul ontologic al credinței noastre, momentul în care moartea este învinsă, iar viața primește un sens veșnic. Într-o lume tot mai fragmentată, Învierea rămâne evenimentul care transcende granițele liturgice, unind Răsăritul și Apusul sub aceeași cupolă a speranței. Această perioadă sfântă ne cheamă la o introspecție profundă asupra darului vieții noi pe care Hristos l-a dăruit omenirii, transformând suferința Crucii într-o biruință cosmică.

SĂRBĂTOAREA SFINTELOR PAȘTI ȘI SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ ÎN ORTODOXIE ȘI CATOLICISM

Privind din exterior, observăm cum acest praznic reușește să suspende timpul cotidian, oferind societății un reper de stabilitate morală. Este interesant de remarcat cum, indiferent de nuanțele dogmatice dintre Ortodoxie și Catolicism, nucleul identitar rămâne neschimbat: o victorie a luminii asupra întunericului, absolut necesară echilibrului spiritual al neamului nostru.





​ Oul de Paști – mărturie a mormântului și a vieții noi





​ Oul roșu, element central pe masa de Paști, este un simbol al mormântului pecetluit din care a izvorât viața. Coaja reprezintă piatra grea a mormântului, în timp ce interiorul ascuns amintește de taina Învierii, iar Culoarea roșie ne trimite direct la jertfa Mântuitorului, amintindu‑ne că prețul mântuirii noastre a fost sângele vărsat pe Cruce.

​ Acest obicei, păstrat cu sfințenie în poporul român, rămâne o mărturisire simplă, dar de o profunzime teologică aparte, a credinței în biruința vieții asupra morții.





​Lumina de la Ierusalim și chemarea „Veniți de luați Lumină!”





​În noaptea Învierii, chemarea care răsună în biserici devine un liant spiritual, iar lumina împărțită credincioșilor este semnul prezenței lui Hristos – „Lumina Lumii”. Această flacără ne amintește de minunea Focului Sfânt de la Ierusalim, o binecuvântare ce întărește credința celor ce o primesc cu inimă curată. Gestul de a transmite flacăra de la un om la altul simbolizează răspândirea harului în întreaga lume.

​ Din punct de vedere sociologic și identitar, momentul împărțirii Luminii este, poate, cel mai puternic act de solidaritate comunitară. Editorial vorbind, acest gest este o lecție despre cum valorile creștine pot reconstrui punți între oameni, transformând o mulțime de indivizi într-o comunitate unită de un ideal comun.





​ Săptămâna Luminată – o celebrare a bucuriei depline





​După noaptea Învierii, în tradiția ortodoxă urmează Săptămâna Luminată, o perioadă în care „cerurile sunt deschise”. În aceste zile, bucuria este atât de mare încât tristețea și rânduielile aspre sunt înlocuite de celebrarea luminii, iar imnul „Hristos a înviat!” devine salutul și mărturisirea noastră cotidiană.

Dincolo de zidurile bisericii





Lumina Învierii nu trebuie să se stingă odată cu trecerea sărbătorilor, ci trebuie să rămână călăuza vieții fiecărui creștin. Adevărata semnificație a acestor zile se regăsește în capacitatea noastră de a deveni noi înșine purtători de lumină în lume, transformând speranța Învierii într-o realitate trăită prin iubire și iertare. Învierea nu este doar un fapt istoric, ci o stare de spirit care trebuie să ne definească întreaga existență.





​Bibliografie și surse de inspirație

​Fundamente teologice:

​Sfânta Scriptură (Cartea Proorocului Iona; Evanghelia după Matei)

​Sfântul Ioan Damaschin – Dogmatica

​Sfântul Chiril al Ierusalimului – Cateheze

​Pr. Prof. Dr. Ene Braniște – Liturgica Generală

​Arhim. Cleopa Ilie – Predici la Praznicele Împărătești

​Istorie și cultură:

​Eusebiu de Cezareea – Viața lui Constantin cel Mare

​Simion Florea Marian – Sărbătorile la români

​Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu – Istoria BOR

​Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca – Canoanele Bisericii Ortodoxe

​Ernest Bernea – Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român

​Documentare:

​Arhim. Teotim Pătrașcu – Lumina Sfântă de la Ierusalim: Minunea minunilor

Sursă foto: Daniel Caranda



