Miercuri, 27 mai, în jurul orei 12:15, ISU Satu Mare a fost solicitat să intervină în Gara de Nord Satu Mare, unde o persoană a fost lovită de o locomotivă.





La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD TIM și o autospecială pentru primă intervenție și comandă, încadrate cu 1 ofițer și 8 subofițeri.





Victima, o persoană de sex feminin aflată în stare de inconștiență, a fost preluată și predată echipajului SMURD TIM pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.





Misiune în dinamică!