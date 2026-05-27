Primăria și instituțiile județene au stabilit ultimele detalii organizatorice pentru cea mai mare sărbătoare a comunității sătmărene, programată între 28 mai și 1 iunie 2026





Pregătirile pentru Zilele Orașului Satu Mare 2026 au intrat în etapa finală, autoritățile locale și instituțiile implicate stabilind ultimele detalii pentru desfășurarea evenimentului. Primăria Municipiului Satu Mare își propune ca și ediția din acest an să ofere sătmărenilor un sfârșit de săptămână plin de relaxare, spectacole și activități dedicate întregii comunități.

Ședință de coordonare cu toate instituțiile implicate

Miercuri, 27 mai 2026, la sediul Primăriei Satu Mare a avut loc o ședință de lucru dedicată organizării evenimentului. Primarul municipiului, Kereskényi Gábor, împreună cu reprezentanții serviciilor de specialitate, s-a întâlnit cu șefii structurilor MAI și ai instituțiilor cu rol esențial în asigurarea bunei desfășurări a evenimentului.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Poliției Municipiului, Poliției Locale, ISU „Someș”, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Serviciului de Ambulanță, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, precum și operatorul de salubritate și firma de pază și securitate.

Restricții de circulație pe durata evenimentului

Pentru desfășurarea în condiții optime a Zilelor Orașului Satu Mare, autoritățile au anunțat restricții de circulație.

Astfel, în perioada 28 mai – 1 iunie 2026, circulația rutieră va fi închisă pe Bulevardul Transilvania, în intervalul joi, ora 17:00, până luni, ora 06:00, măsura fiind aplicată pentru organizarea în siguranță a activităților și concertelor din cadrul evenimentului.

Program artistic dedicat artiștilor locali

Ca în fiecare an, scena principală a Zilelor Orașului Satu Mare va găzdui numeroși artiști locali, punând în valoare tinerii talentați ai comunității.

Vineri, 29 mai, în deschiderea oficială, vor evolua Orchestra Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare și Corul Excelsior.

Sâmbătă, 30 mai, publicul va putea urmări spectacole susținute de Kozma Máté, Ansamblul Inedit și XXL Band & Taisa.

Duminică, 31 mai, vor urca pe scenă copiii de la Școala de Arte Satu Mare, Open Wings Studio și Ștefania Hotca.

Un eveniment dedicat comunității

Autoritățile locale transmit că Zilele Orașului Satu Mare reprezintă cea mai importantă sărbătoare a comunității, un eveniment gândit pentru toate vârstele, care aduce împreună muzică, cultură și momente de relaxare pentru sătmăreni și vizitatori.

Ediția 2026 se anunță una complexă, cu accent pe organizare, siguranță și promovarea artiștilor locali, într-un cadru festiv dedicat întregului oraș.