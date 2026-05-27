Proiectul finanțat din fonduri europene urmărește dezvoltarea unei mobilități urbane moderne și reducerea emisiilor de carbon în municipiul Satu Mare





A fost lansată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente proiectului „Pasarela pietonală și velo supraterană din intersecția Crinul”, una dintre investițiile importante în infrastructura de mobilitate urbană a municipiului Satu Mare. Proiectul este finanțat din fonduri europene și vizează îmbunătățirea conectivității urbane și reducerea poluării.

Un proiect de mobilitate urbană modernă

Noua pasarelă va fi destinată pietonilor și bicicliștilor, contribuind la crearea unui sistem de mobilitate urbană mai sigur și mai eficient. Prin acest proiect se urmărește reducerea emisiilor de carbon și încurajarea deplasărilor alternative în interiorul orașului.

Investiția face parte din strategia de dezvoltare urbană durabilă, axată pe soluții moderne de transport și infrastructură prietenoasă cu mediul.

Finanțare europeană prin Programul Regional Nord-Vest

Proiectul este finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Această finanțare confirmă direcția de dezvoltare sustenabilă a municipiului Satu Mare și sprijinul acordat proiectelor care contribuie la modernizarea infrastructurii urbane.

Beneficii pentru comunitate

Prin implementarea pasarelei „Crinul”, autoritățile își propun să îmbunătățească siguranța traficului pietonal și velo, să fluidizeze circulația în zonă și să ofere alternative moderne de deplasare pentru locuitori.

Proiectul reprezintă un pas important în direcția transformării Sătmarului într-un oraș mai verde, mai accesibil și mai prietenos cu mediul.