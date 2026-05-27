MAI aproape de copii! Eveniment special de 1 Iunie

Ziua Internațională a Copilului este un prilej special pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne, de a-și uni forțele și a pregăti momente de neuitat pentru toți copiii!

Sunteți invitați cu mic, cu mare, vineri, 29 mai a.c., începând cu ora 10:00, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Satu Mare, să descoperiți universul plin de acțiune al polițiștilor, polițiștilor de frontieră, jandarmilor, pompierilor, dar și a polițiștilor locali.

Participanții vor avea ocazia să admire autospecialele și tehnica din dotarea structurilor MAI, să cunoască cânii de intervenție, să afle mai multe despre activitatea forțelor de ordine și să se bucure de surprizele pregătite pentru copii.

Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună copilăria, prin joc, voie bună și activități  dedicate celor mici!


