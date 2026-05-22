Primăria Satu Mare anunță o amplă acțiune de deratizare în municipiu, în 26 și 27 mai

Locale 22.05.2026 12:33
 Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii că în perioada 26 – 27 mai 2026 se va desfășura o amplă acțiune de deratizare pe domeniul public al municipiului, pentru combaterea rozătoarelor.

Activitățile vor avea loc zilnic, în intervalul orar 08:00 – 17:00, fiind realizate de către Primăria Municipiului Satu Mareprin operatorul S.C. Coral Impex S.R.L.

Produsul utilizat în cadrul acțiunii este COLBROM, avizat de Ministerul Sănătății.

Autoritățile îi roagă pe sătmăreni să evite atingerea stațiilor de intoxicare și a produselor raticide și să ia toate măsurile necesare pentru a preveni contactul direct cu momeala utilizată.

Potrivit reprezentanților municipalității, informații suplimentare despre substanțele folosite pot fi consultate pe site-ul instituției: Primăria Satu Mare – informații deratizare

