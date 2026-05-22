



Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a anunțat că profesoara de informatică Nicoleta Șandor a fost distinsă cu prestigiosul Premiu Mentor, în cadrul Galei Mentor – ediția 2025, eveniment dedicat excelenței în educație și mentorat.

Festivitatea de premiere a avut loc marți, 19 mai 2026, în Aula Magna „Carmen Sylva” a Palatului Universitar din Iași, în prezența unor profesori, elevi și invitați din întreaga țară.

Gala Mentor este organizată anual de Fundația Pentru Comunitate, cu sprijinul MOL România, și recompensează cadrele didactice care, prin profesionalism, implicare și dedicare, contribuie semnificativ la formarea și dezvoltarea tinerilor.

Distincția acordată profesoarei Nicoleta Șandor reprezintă o recunoaștere a activității sale remarcabile în domeniul informaticii, precum și a modului în care reușește să inspire și să îndrume generații de elevi spre performanță.

Reprezentanții Colegiului Național „Mihai Eminescu” au transmis că această realizare evidențiază importanța mentoratului și a implicării profesorilor în dezvoltarea personală și profesională a elevilor, dincolo de actul educațional propriu-zis.

„Prin activitatea sa, doamna profesor contribuie constant la promovarea excelenței în educație și la formarea unor tineri capabili să își urmeze cu încredere drumul în carieră și în viață”, au transmis reprezentanții instituției de învățământ.

Comunitatea școlară i-a adresat felicitări și aprecieri pentru această performanță deosebită, care aduce prestigiu atât colegiului, cât și municipiului Satu Mare.