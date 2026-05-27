Prefectura Satu Mare, alături de ANITP și instituții județene, lansează un mecanism interinstituțional pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane





La nivelul județului Satu Mare a fost constituită oficial Echipa interinstituțională anti-trafic de persoane, în cadrul unei prime întâlniri desfășurate la sediul Instituției Prefectului. Structura a fost creată prin ordinul prefectului Altfatter Tamás, în baza Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane 2021–2028, și reunește reprezentanți din 17 instituții cu atribuții în domeniu.

Un mecanism comun de intervenție și prevenție

Inițiativa a fost convocată de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) – Centrul Regional Oradea și include instituții precum IPJ Satu Mare, DIICOT, Tribunalul Satu Mare, Poliția de Frontieră, Biroul pentru Imigrări, DGASPC, Inspectoratul Școlar, AJOFM, DSP, ITM și Poliția Locală.

Echipa se va reuni semestrial, sub coordonarea prefectului, având secretariatul asigurat de ANITP.

Date îngrijorătoare privind victimele traficului de persoane

În cadrul ședinței au fost prezentate datele pentru anul 2025, când în județul Satu Mare au fost identificate 11 victime ale traficului de persoane, dintre care 10 femei și un bărbat.

Analiza arată o vulnerabilitate crescută în mediul rural și în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani, principalii factori de risc fiind lipsa oportunităților, mediile familiale disfuncționale și nivelul scăzut de educație. Majoritatea victimelor au fost identificate de poliție, două au fost sprijinite de ONG-uri, iar una de DGASPC Satu Mare.

Activități de prevenire și informare

Pe componenta de prevenire, Centrul Regional ANITP a desfășurat 20 de activități în cadrul a patru campanii naționale, ajungând la peste 8.500 de beneficiari – elevi, profesori și cetățeni.

Acțiunile au fost realizate în parteneriat cu IPJ Satu Mare, Poliția de Frontieră, DSP și Poliția de Proximitate Tășnad. În paralel, au fost derulate și campanii online, cu sute de postări cu mesaj anti-trafic, precum și o vizibilitate crescută în presa locală.

Provocări și priorități pentru 2026

Printre dificultățile identificate se numără lipsa ONG-urilor locale specializate în reintegrarea victimelor, durata mare a procedurilor judiciare și deficitul de personal în anumite structuri.

Pentru anul 2026, autoritățile își propun extinderea parteneriatelor de prevenție, îmbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime și consolidarea cooperării între instituții.

Declarație oficială

Prefectul județului Satu Mare a subliniat importanța noii structuri interinstituționale, arătând că aceasta reprezintă un pas concret în direcția unui răspuns coordonat împotriva traficului de persoane.

„Traficul de persoane este o crimă împotriva demnității umane și combaterea lui este o responsabilitate pe care o purtăm cu toții”, a transmis prefectul Altfatter Tamás.

Prin constituirea Echipei anti-trafic de persoane, județul Satu Mare își consolidează mecanismele de prevenire, intervenție și sprijin, într-un demers comun al instituțiilor statului pentru combaterea unuia dintre cele mai grave fenomene sociale actuale.