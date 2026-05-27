În apropierea sărbătorii Înălțării Domnului, care este și ziua de pomenire a eroilor, Consulatul General al României la Seghedin (Szeged) a organizat, în data de 26 mai 2026, ample manifestări de cinstire a eroiloor neamului românesc, care au cuprins o slujbă religioasă arhierească, depuneri de coroane de flori, o conferință în cadrul căreia au fost evocate personalități de marcă ale comunității istorice românești din Ungaria și o recepție.

În prima parte a a manifestărilor, la Cimitirul Central din Seghedin (Szeged), a avut loc o ceremonie religioasă arhierească, celebrată de către un sobor de preoți din Ungaria și România, având în centru pe Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, ierarhul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU). Au slujit pr. Aurel Becan, protopop de Seghedin, pr. Visarion Tuderici, paroh la Seghedin și secretar al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, arhidiaconul Emanuel Văduva (EORU), alți clerici din Ungaria și România. Monumentul Ostașilor Români de la Cimitirul Central din Seghedin a fost ridicat în anul 1950, în cinstea celor 97 de ostași români care au murit în luptele pentru eliberarea Ungariei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Ceremonia a început prin intonarea imnurilor Ungariei, României și Uniunii Europene, urmate de discursul discursul domnului Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, care a adus un omagiu Armata României, principalul pilon al sistemului național de apărare, care garantează suveranitatea, independența și unitatea statului, precum și integritatea teritorială a țării și democrația constituțională. Pentru îndeplinirea acestui rol fundamental și pentru întreaga activitate desfășurată în slujba țării, trebuie exprimată recunoștința deplină față de militarii noștri activi, în rezervă și în retragere, precum și pentru personalul civil din cadrul Armatei Române, ostașilor noștri care au plătit prețul suprem pe câmpul de luptă, pentru ca România să se dezvolte și să devină un stat democratic, respectat în Europa și în lume, precum și față veteranii noștri de război, care au luptat pentru România în cele două conflagrații mondiale, dar și către militarii noștri care și-au îndeplinit cu succes misiunile în teatrele de operații, alături de aliați și parteneri. România este astăzi o țară sigură și un pilon de stabilitate în Estul Europei, iar cetățenii români beneficiază de cele mai solide garanții de securitate din istoria noastră. Armata României este respectată și apreciată în mediul internațional, pentru modul în care își îndeplinește misiunile încredințate, atât în țară, cât și în cadrul ONU, al NATO și al Uniunii Europene.

Au depus coroane de flori Florin Vasiloni, consulul general al României la Seghedin; reprezentanții Primăriei din Seghedin; prof. Univ. Dr. Habil. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad (UVVG); lt. col. Ionuț Popa, atașatul apărării la Ambasada României la Budapesta; subcomisar Atilla Ambrus, atașatul de interne la Ambasada României la Budapesta; col. Laszlo Cseppi, din partea Garnizoanei Ungare din Szeged; general maior rtg. Vasile Heredea, președintele Asociației Cultului Eroilor ”Ziridava” din Arad; reprezentanții Asociației Militare de Prietenie, în Rezerva și Retragere din Seghedin; Petru Antal, primarul orațului Pecica (Arad); prof. Gheorghe Petrușan, președintele Autoguvernării Românești din Seghedin; Blazena Karkus, directorul Liceului ”Gheorghe Lazăr” din Pecica; Clubul Rotary Arad ”Cetate”, ș.a. La manifestări au participat, pe lângă cei menționați, Agota Szentannai, reprezentant al Filialei Seghedin a Institutului Cultiral Român din Budapesta, reprezentanți ai mediului administrativ autohton, ai mediului economic, al mediului academic, ai Studioului RadioTV în limba română de la Seghedin; ai Inspectoratului de Poliție al comitatului Csongrad-Csanad, ai Diecezei Romano-Catolice Seghedin-Cenad, ș.a.

În continuarea manifestărilor, la sediul Consulatului General al României la Seghedin a avut loc și o manifestare cultural-ştiinţifică dedicată unor personalități ale românilor din Ungaria, sau care au fost legate de această comunitate.

În cadrul acesteia, au luat cuvântul Florin-Trandafir Vasiloni, consul general al României la Seghedin. Dimensiunea spirituală a evenimentului a fost subliniată prin alocuțiunea Preasfințitului Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Au adresat cuvinte de salut și mesaje prof. univ.dr. habil. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad (UVVG); prof. univ. dr. Gheorghe Petrușan, Președintele Autoguvernării Românești din Seghedin; Petru Antal, primarul orașului Pecica; general maior rtg. Vasile Heredea, președintele Asociației Cultului Eroilor ”Ziridava” din Arad.

Componenta științifică a manifestării a aduce în prim-plan prelegeri de înaltă ținută dedicată valorilor identitare ale culturii române. Părintele Marius Maghiaru (protopop ortodox român al Budapestei, președinte al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și vicepreședinte al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria), a transmis o expunere despre personalitatea marcantă a părintelui Petru Mândruțău, fost vicare al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria la începuturile perioadei comuniste. Istoria literară a fost evocată de conf. univ. dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin, care a vorbit despre metamorfoza scriitorului Liviu Rebreanu la Jula (Gyula), în timp ce conf. univ. dr. Judit Călinescu, de la Catedra Română din Seghedin, lector al Institutului Limbii Române, a propus o analiză dedicată operei lui Ion Agârbiceanu, definit drept un autor uitat. Prof. Mircea Suciu de la Liceul ”Gheorghe Lazăr” din Pecica a făcut o trecere în revista a faptelor de vitejie a înaintaților români în decursul veacurilor.

Evenimentul a continuat cu un program cultural, oferit de elevi de la Liceului ”Gheorghe Lazăr” din Pecica și cu o recepție, în cadrul căreia participanții au putut degusta vinuri românești din Podgoria Recaș, mâncăruri românești, dar și renumitele prepárate tradiționale, mezeluri și ”pita de Pecica”.