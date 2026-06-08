Un grav accident feroviar s-a produs luni dimineață în localitatea Balta Blondă, după ce o autoutilitară a fost surprinsă și lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată. În urma impactului, conducătorul auto a fost aruncat în afara vehiculului, fiind preluat de echipajele medicale și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare.

Mobilizare de forțe la locul accidentului

Alarma a fost dată în cursul dimineții, iar la fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare. Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o ambulanță SMURD de prim ajutor, precum și cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare.

Intervenția promptă a salvatorilor a permis evaluarea rapidă a situației și eliminarea riscurilor care puteau apărea după producerea accidentului.

Șoferul a fost găsit conștient

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că nu existau persoane încarcerate. În urma impactului violent dintre tren și autoutilitară, șoferul vehiculului fusese proiectat în afara cabinei.

Bărbatul a fost găsit conștient și a primit îngrijiri medicale la locul producerii accidentului. Ulterior, acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare de către echipajul Serviciului de Ambulanță Județean, însoțit de medic.

Transport periculos securizat de pompieri

Un element care a amplificat gradul de risc al intervenției a fost încărcătura transportată de autoutilitară. Vehiculul transporta piese auto, dar și șase butelii cu freon, care puteau reprezenta un pericol suplimentar în cazul deteriorării lor.

Pentru prevenirea oricăror incidente, pompierii au acționat rapid și au îndepărtat buteliile din zona de impact, securizându-le în condiții de siguranță. Măsura a fost esențială pentru evitarea unor situații care ar fi putut pune în pericol atât echipele de intervenție, cât și persoanele aflate în apropiere.

Pasagerii trenului au scăpat fără răni

În trenul implicat în accident se aflau aproximativ 50 de persoane. Din fericire, niciun pasager nu a fost rănit în urma impactului.

Două persoane au fost evaluate medical de către echipajul SMURD după ce au suferit atacuri de panică generate de momentul impactului. Acestea au refuzat însă transportul la spital, neavând nevoie de îngrijiri medicale suplimentare.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor

După acordarea asistenței medicale și securizarea zonei, pompierii au rămas la fața locului pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru eliminarea oricărui pericol.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de instituțiile abilitate, care au deschis cercetări pentru clarificarea tuturor împrejurărilor ce au condus la producerea evenimentului feroviar.