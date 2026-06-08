Prima sesiune a examenului național de bacalaureat debutează cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Probele se desfășoară în perioada 8-17 iunie și reprezintă o condiție obligatorie pentru promovarea examenului

Emoțiile examenului de bacalaureat au început pentru absolvenții de liceu din județul Satu Mare. Prima sesiune a Bacalaureatului 2026 a debutat luni, 8 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, prima etapă din calendarul examenului național care certifică finalizarea studiilor liceale.

Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, peste 1.700 de candidați sunt așteptați să participe la probele de evaluare a competențelor desfășurate în cadrul sesiunii iunie-iulie 2026.

Calendarul probelor de competențe

Evaluările se desfășoară pe parcursul a zece zile, conform calendarului stabilit la nivel național.

Astfel, în perioada 8-10 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A), urmată, în zilele de 10 și 11 iunie, de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (Proba B).

În intervalul 11-12 iunie se desfășoară evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Proba C), iar între 15 și 17 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (Proba D).

Peste 1.700 de candidați la proba de limba română

Conform datelor înregistrate în aplicația dedicată examenului, la nivelul județului Satu Mare sunt înscriși 1.703 candidați pentru Proba A, 458 pentru Proba B, 1.236 pentru Proba C și 1.189 pentru Proba D.

La aceste evaluări participă atât absolvenți ai promoției curente, cât și candidați din seriile anterioare care doresc să promoveze examenul național de bacalaureat.

Evaluare realizată de doi profesori examinatori

Pentru asigurarea unui proces de evaluare obiectiv și corect, fiecare candidat este examinat de doi profesori. În mod obișnuit, unul dintre examinatori este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar cel de-al doilea este un profesor de aceeași specialitate din unitatea de învățământ.

În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau apar incompatibilități, profesorii examinatori sunt desemnați din alte unități școlare.

Rezultatele sunt exprimate prin niveluri de competență

Spre deosebire de probele scrise, evaluările competențelor nu sunt notate cu calificative numerice. Rezultatele sunt exprimate prin stabilirea nivelului de competență al fiecărui candidat, în conformitate cu grilele naționale și europene de evaluare.

Același principiu este aplicat și în cazul probei de competențe digitale, unde nivelul obținut este raportat la standardele europene recunoscute în domeniu și la prevederile metodologiei examenului.

Probele sunt monitorizate audio-video

Pentru garantarea transparenței și respectării procedurilor de examen, toate probele de evaluare a competențelor sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare reamintesc faptul că susținerea probelor de competențe reprezintă una dintre condițiile obligatorii pentru promovarea examenului național de bacalaureat și pentru obținerea diplomei de absolvire a studiilor liceale.

Pentru mii de elevi sătmăreni, această săptămână marchează primul pas către unul dintre cele mai importante examene din parcursul educațional, examen care deschide drumul către studiile universitare și către viitoarea carieră profesională.