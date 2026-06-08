Astăzi este o zi specială pentru administrația locală și pentru comunitatea sătmăreană. Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan , își sărbătorește aniversarea, prilej de a-i transmite cele mai sincere urări de sănătate, împliniri și succes în toate proiectele pe care le desfășoară în slujba cetățenilor.

Implicat activ în viața comunității și în dezvoltarea municipiului, Raul Băbțan s-a remarcat prin seriozitate, responsabilitate și dorința de a contribui la modernizarea orașului. Prin activitatea sa administrativă și prin dialogul constant cu cetățenii, acesta a demonstrat că administrația locală poate fi un partener apropiat al comunității și al nevoilor sale.

Ziua aniversară reprezintă nu doar un moment de bucurie personală, ci și o ocazie pentru colegi, colaboratori și cetățeni de a-i aprecia munca și dedicarea. Într-o perioadă în care provocările administrației publice sunt tot mai complexe, implicarea și perseverența rămân calități esențiale pentru cei care aleg să servească interesul public.

Cu acest prilej, redacțiile Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV îi transmit viceprimarului Raul Băbțan cele mai alese gânduri de bine, multă sănătate, putere de muncă, satisfacții profesionale și personale, precum și numeroase realizări alături de familie și de întreaga comunitate sătmăreană.

La Mulți Ani, Raul Băbțan! Fie ca anii care urmează să vă aducă împliniri, bucurii și energie pentru toate proiectele pe care le aveți în slujba municipiului Satu Mare și a locuitorilor săi.