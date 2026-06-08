Atribuțiile polițiștii de frontieră sătmăreni sunt în continuare îndeplinite în cadrul acțiunilor săptămânale desfășurate în cooperare cu omologii maghiari și cu structurile de ordine și siguranță publică din județul Satu Mare. Activitățile organizate pe căile de comunicație care fac legătura cu statul maghiar și verificarea respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier – conform atribuțiilor conferite de lege – rămân măsuri menite a veghea la siguranța națională și la menținere ordinii și liniștii publice în zona de competență.

Alte două acțiuni au fost desfășurate, zilele trecute, în județul Satu Mare, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare de către structurile de siguranță și ordine publică în zona de frontieră. Rămân ca principale obiective prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, combaterea evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică.

Acestea s-au desfășurat zilele trecute pe comunicațiile Satu Mare-Petea, respectiv Carei-Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, inclusiv pe căile de comunicații care duc spre fostele puncte temporare de la frontiera cu Ungaria.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj - Serviciul Echipe Mobile, iar una dintre aceste acțiuni a fost desfășurată în cooperare cu omologii maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs – Szatmar - Bereg. Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Cu ajutorul aplicației eDAC, echipele de control au verificat, în cadrul ambelor acțiuni, aproximativ 1.000 de persoane și 500 mijloace de transport. Abaterile de la respectarea legislației în vigoare constatate în rândul participanților la traficul transfrontalier au fost sancționate, fiind applicate 11 sancțiuni contravenționale, la OUG 195/2002 privind regimul circulației, la Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și la Legea 61 din 1991 privind tulturarea liniștii publice. Valoarea sancțiunilor contravenționale a fost de aproximativ 4.000 lei, 3 certificate de înmatriculare auto și un set de plăcuțele de inmatriculare au fost ridicate.

Combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare vor rămâne și în continuare principalele obiective ale structurilor sătmărene cu atribuții pe siguranță și ordine publică.