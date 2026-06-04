Rugăciunea, premierea elevilor merituoși și momentele de suflet au marcat festivitatea dedicată Promoției 2026

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare a trăit, joi, momente de profundă emoție cu ocazia festivității de absolvire a Promoției 2026. Evenimentul care a marcat ultimul sunat de clopoțel a reunit elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai administrației locale și ai Bisericii Ortodoxe, într-o atmosferă încărcată de recunoștință și speranță.

Ceremonia a debutat cu o rugăciune, moment simbolic care a evidențiat valorile spirituale promovate de instituția de învățământ și care a oferit un cadru solemn pentru celebrarea încheierii unei etape importante din viața absolvenților.

Elevii merituoși, recompensați pentru performanțele lor

În cadrul festivității, directorul liceului, Gabriel Groza, împreună cu protopopul de Satu Mare, Gabriel Gorgan, și consilierul eparhial Marius Nechita, au premiat elevii care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură și implicare în activitățile școlare.





Aplauzele celor prezenți au însoțit fiecare premiu acordat, răsplătind astfel munca, perseverența și dedicarea elevilor care au reprezentat cu cinste instituția.

Șefii de promoție, modele pentru colegii lor

Un moment aparte al ceremoniei a fost dedicat șefilor de promoție ai generației 2026. Distincția a revenit elevilor Rafael Măcelar Rus, Paula Pop și Teodora Boje, tineri care s-au remarcat prin rezultate academice excelente și prin implicarea activă în viața școlii.

Performanțele lor au fost apreciate de profesori, colegi și părinți, fiind considerate un exemplu de seriozitate și responsabilitate pentru generațiile care vor urma.

Oficialități alături de absolvenți

La festivitate au participat și reprezentanți ai autorităților locale și județene, printre care vicepreședintele Consiliului județean, Roxana Petca, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan, Ilieș precum și Mariana Sălăgean, inspector genela adjunct din cadrul IȘJ satu mare., care au transmis mesaje de felicitare și încurajare absolvenților.

Prezența acestora a subliniat importanța educației și a susținerii tinerilor în drumul lor către performanță și dezvoltare profesională.

Un nou început pentru Promoția 2026

Festivitatea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de emoție, marcată de flori, îmbrățișări, fotografii și momente de nostalgie. Părinții și cadrele didactice au retrăit alături de absolvenți amintirile anilor petrecuți împreună, în timp ce tinerii s-au pregătit să își ia rămas-bun de la una dintre cele mai importante etape ale vieții lor.

Pentru absolvenții Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, ultimul sunat de clopoțel nu reprezintă doar finalul anilor de liceu, ci și începutul unui nou drum, plin de provocări, oportunități și speranțe pentru viitor.



