Fost membru Stigma, artist internațional în prezent

Cornel Sorian este un nume de rezonanță pentru sătmăreni. El este omul care a încântat mult timp audiența cu muzica lui în cadrul formației Stigma și care, în prezent, cucerește piața muzicală internațională, având reședința la Londra.

O viziune pentru viitor

Întrebat fiind care este viziunea lui pentru Cornel Sorian, artistul şi omul, în următorii 5 ani, acesta a declarat: “Sper ca în curând să nu mai trebuiască să fac “commission work”. Adică să nu mai lucrez cu oameni. Ha-ha! Să mă pot retrage cu studioul oriunde-mi doresc în lumea asta, și așa cum își permit scriitorii, să-mi compun și să-mi înregistrez muzica pe care apoi să o dau online către magazinele și publisherii relevanți. Să-mi petrec timpul printre instrumentele mele muzicale, și-apoi când simt că am nevoie de o gură de aer, să ies și să nu fie nimeni prin apropiere. Probabil că vacanțele le-aș face în orașe super busy.”

A lansat luna aceasta albumul “I am Monster”

Realizarea artistică în plan internațional de care este cel mai mândru până în prezent e lansarea unui album proaspăt, chiar luna aceasta. “Este ultimul meu album lansat anul ăsta în iulie – “I am Monster”. O explorare – labirint a temerilor și aspirațiilor personale. Muzică clasică împletită cu Ambient. Toate cântecele de pe acest album au fost semnate de companii de publishing din UK, USA și alte teritorii pentru a fi folosite ca și coloane sonore pentru Film, TV, Advertising, Video Games.” – a spus Cornel Sorian.

Remarcabil este faptul că cinci din titlurile de pe acest album sunt parte din coloanele muzicale pentru două spectacole de teatru, respectiv “Relapse I”, “Relapse II”, “Relapse III” și “Total eclipse of the sun”. Fac parte de asemenea din coloana sonoră a spectacolului “M de la Iepure” – regia Ovidiu Caița (Teatrul Național Târgu Mureș), în timp ce “The Clown” este parte din coloana muzicală a one man showului condus de Ioan Ardelean – “The Telegram”, regizat și pus în scenă la New York si Praga de Joan Kane.

Sfaturi pentru artiștii la început de drum

Există mulți tineri cu aspirații mari în ceea ce privește industria entertainmentului. Cornel Sorian le spune acestora, printr-o adresare obiectivă: “Nu-ți construi poduri! Nu-ți dezvolta un “plan B”. O carieră în muzică înseamnă sacrificii imense pe care nu ți le vei asuma niciodată atâta timp cât ai o cale de întoarcere, o soluție mai simplă la îndemână. Fă muzică pentru că altfel nu-ți poți concepe existența. Și dacă te vezi făcând orice altceva, probabil că ar trebui să te dedici acelui altceva.”

A face muzică reprezintă un proces creativ personalizat, în care magicianul este artistul, care își face propriile reguli de joc cu frecvențele. “Înafară de faptul că mă mobilizez și intru în studio, nu am niciun ritual deosebit. Rareori știu din start ce va ieși și cum. Pentru unul dintre cântecele de pe acest album, “The boy who fought his giants”, am început cu a-mi tortura efectiv vioara. N-aș fi crezut niciodată că unul din cântecele mele preferate de pe acest album o să se construiască în jurul acelor sunete aproape imposibil de ascultat în acea formă. Alte dăți, mă așez și am un dialog cu pianul, îmi las plămânii să danseze pe clapele lui. Alteori totul e calculat cu mare precizie – vezi “Intrauterine”, care descrie dezvoltarea fătului în pântecele mamei.” – a împărtășit Cornel Sorian.

Viitorul industriei muzicale pop la nivel global

Industria pop este un domeniu extrem de abundent și dinamic. “Eu cred că muzica pop e într-o formă excelentă în momentul ăsta dacă luăm ca repere artiști ca The Weeknd, John Legend, Laura Mvula, Troye Sivan, Lorde și mulți alții. Desigur, lucrurile în muzica pop sunt în schimbare permanentă. În ce direcție va evolua, eu sper să ne spună generațiile noi și proaspete de artiști. Dorința de a fi și a suna diferit, de a inova e esențială.”