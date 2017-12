Dialog interetnic la Hramul Bisericii Greco – Catolice ”Sfântul Andrei” din Carei

Am intrat în linie dreaptă pe ultima sută de metri în pregătirea Centenarului Marii Uniri de la 1918, moment în care trebuie să ne facem curat în inimi și-n cugete spre a ne asculta glasul conștiinței, într-un moment ca o clip de eternitate de întâlnire și de acceptare a aproapelui, aproape care chiar dacă se numește Ion, János ori Johann, își are un trunchi onomastic comun, … și mai presus de toate … este OM.

Aceste idei au animat Sărbătoarea Hramului Bisericii Greco – Catolice ”Sfântul Andrei” din Carei, de Duminică, 3 decembrie a.c., moment important pentru comunitatea credincioșilor Greco – Catolici din localitate și nu numai; la eveniment fiind prezenți creștini de toate confesiunile din oraș, atât români … cât și maghiari, sau șvabi.

Uniți prin rugă și cânt

Sărbătoarea hramului a debutat prin celebrarea Sfintei și dumnezeieștii Liturghii, la care au participat P. S. Virgil Bercea, Epicop Greco – Catolic de Oradea, alături de Părintele Protopop Vicar Foraneu Radu Filip, înconjurați de un sobor de preoți. A fost de asemenea prezentă conducerea Municipiului Carei în persoana domnului Primar Eugen Kovács și-a Viceprimarului Ludovic Keizer, dar și Președinta Despărțământului ASTRA Carei, Daniela Ciută, … reprezentanți de partide politice, etc. Un Episcop angajat în apărarea unității interetnice În cuvântul de învățătură, P. S. Virgil Bercea a subliniat necesitatea înțelegerii interetnice a tuturor membrilor unei comunități umane, evocând legătura de prietenie care s-a sudat în timpul vieții între poeta și scriitoarea româncă Otilia Marchiș – fiică de protopop Greco – Catolic român – și Ady Endre poet maghiar, considerat a fi unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului XX, și ai literaturii maghiare în special. ”…suntem generaţia Centenarului Marii Uniri. Oare ne vom putea ridica la aşteptările înaintaşilor noştri? Am venit mai des în ultima perioadă la Carei, un oraş multicultural unde trăiesc laolaltă români şi maghiari şi şvabi…..important este să găsim punţi comune. Am asistat de curând la o lansare de carte la Oradea, cu titlul ,,Cum am devenit român”, autor fiind Székely Ervin. Acesta relatează despre cum a descoperit în timp, după căsătoria cu soţia sa Rodica care sunt lucrurile care duc la dezbinare şi cine le promovează. Astăzi, am venit la invitaţia părintelui Protopop Vicar Foraneu Radu Filip şi pentru a sfinţi un catarg pe care este arborat steagul românesc, catarg care se află amplasat în curtea acestei biserici. … Vă aştept la Oradea, pe 6 decembrie, la catedrala Sfântul Nicolae, pentru a aniversa împreună încheierea jubileului celor 225 de ani de la înființarea Seminarul Teologic Greco – Catolic din Oradea.,, ( sursa http://www.buletindecarei.ro)

Binecuvântarea catargului pentru steagul național al României

Manifestările s-au încheiat prin Binecuvântarea catargului pe care flutură drapelul României, amplasat în curtea Bisericii ”Sfântul Andrei”, acțiunea simbolizând și fiind ocazionată de deschiderea Anului Centenar al Marii Uniri. Existența acestui catarg de drapel, s-a concretizat la inițiativa și prin eforturile Părintelui Radu Filip, care ne-a declarat următoarele: ”Catargul are înălțimea de 9 metri, fiind fabricat la Satu Mare și vreau să mulțumesc pe această cale domnului Colonel în rezervă Voicu Şichet, redactorul revistei trimestriale ”Eroii Neamului”, care ne-a sprijinit în acest demers.”

Valeriu Ioan