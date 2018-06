Elevii de ”zece” ai Sătmarului la Evaluarea Națională. Topul școlilor gimnaziale după medii

Din fericire, și în acest an, județul Satu Mare are elevi de ”zece” la Evaluarea Națională. La fel ca și anul trecut, și în acest an în județ avem doi elevi care au obținut nota maximă la Evaluarea Națională.

Unul dintre elevii de ”Zece” este Briana Biro, de la Liceul Teoretic Carei.

A doua notă maximă îi aparține lui Mihai Eduard, de la Scoala „Balcescu-Petofi”.

În Top 20 al școlilor gimnaziale ca note primite de elevi la Evaluarea Națională, ”Mihai Eminescu” are cinci prezențe. Este urmat de Școala Gimnazială ”Grigore Mosil”, cu patru prezențe, pe locul trei situându-se, la egalitate, Școlile Generale ”Lucian Blaga” și ”Mircea Eliade”, cu câte trei prezențe.

Top 20 este completat de Școala Gimnazială ”Bălcescu Petofi”, cu două prezențe, și școlile gimnaziale de la Halmeu, Liceul teoretic Carei și ”Doamna Stanca”, cu câte o prezență.

Rezulatele la Evaluarea Națională în județul Satu Mare pot fi consultate AICI