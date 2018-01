Ana Bogdan scrie istorie la Australian Open

Jucatoarea de tenis romana Ana Bogdan s-a calificat joi dimineata in turul al treilea de la Australian Open, obtinand cea mai mare performanta a carierei. Este cea mai avansata faza in care Ana Bogdan accede vreodata in cadrul unui turneu de Mare Slem. Clasata in afara Top 100, pe pozitia 107, Bogdan a trecut cu 1-6, 6-2, 6-3 de Iulia Putinteva (54 WTA). Jucatoarea noastra reusise pana acum un tur 2 la Wimbledon si doua la US Open. In turul 3 la Australian Open 2018, romanca in varsta de 25 de ani o va intalni pe Madison Keys, SUA, locul 20 WTA sau pe Ekaterina Alexandrova (Rusia, locul 92). Bogdan a primit pentru calificare un cec de 90.000 de dolari americani.