Grupă de foc pentru tricolori!

Miercuri a avut loc la Lausanne tragerea la sorti pentru prima editie a Ligii Natiunilor, competitia inventata de UEFA pentru inlocuirea meciurilor amicale inter-tari.

Liga A

Grupa 1: Germania, Franta, Olanda

Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda

Grupa 3: Portugalia, Italia, Polonia

Grupa 4: Spania, Anglia, Croatia

Liga B

Grupa 1: Slovacia, Cehia, Ucraina

Grupa 2: Rusia, Suedia, Turcia

Grupa 3: Austria, Irlanda de Nord, Bosnia-Hertegovina

Grupa 4: Tara Galilor, Danemarca, Irlanda

Liga C

Grupa 1: Scotia, Albania, Israel

Grupa 2: Ungaria, Grecia, Finlanda, Estonia

Grupa 3: Slovenia, Norvegia, Bulgaria, Cipru

Grupa 4: ROMANIA, Serbia, Muntenegru, Lituania

Liga D

Grupa 1: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra

Grupa 2: Belarus, Luxemburg, Moldova, San Marino

Grupa 3: Azerbaidjan, Feroe, Malta, Kosovo

Grupa 4: Macedonia, Armenia, Lichtenstein, Gibraltar

Contra comentează șansele României

Nationala Romaniei a fost printre capii de serie la tragerea la sorti pentru grupele din Liga Natiunilor, dar tricolo-rii au fost ocoliti de sansa.

Romania a fost repartizata in Grupa 4 din Liga C si va intalni Serbia, Muntenegru si Lituania.

Prima clasata promoveaza in Liga B, esalonul valoric superior, in timp ce ultima clasata retrogradeaza in Liga D, cea mai slab cotata liga dintre cele patru imaginate de UEFA.

Selectionerul Cosmin Contra a urmarit tragerea la sorti de la Lausanne impreuna cu Razvan Burleanu, presedintele FRF, iar la final a vorbit despre sansele Romaniei in competitia care debuteaza in luna septembrie.

“Se putea si mai bine. Serbia e clar favorita. Am picat iar cu Muntenegru si am demonstrat la Cluj ca putem sa-i batem. Lituania este periculoasa, dar am avut rezultate cu ei”, a spus Contra la Protv.

“Este o grupa puternica, foarte grea, dar cu incredere putem sa o castigam. Avem timp sa ne pregatim, trebuie sa fim puternici si sper ca jucatorii romani din strainatate sa inceapa sa joace si sa vina cu incredere la echipa nationala”, a adaugat Contra.

Romania va avea terenul suspendat in primul meci programat acasa, ceea ce in opinia selectionerului va reprezenta un handicap.

UEFA n-a anuntat inca programul meciurilor, dar se stiu datele de disputare:

6–8 septembrie

9–11 septembrie

11–13 octombrie

14–16 octombrie

15–17 noiembrie

18–20 noiembrie