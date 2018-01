Liga a 3-a / Sălăgeanu visează la promovare, cu Oțelul

După despărțirea de Olimpia din urmă cu două sezoane, fundașul sătmărean Adrian Sălăgeanu a ales să joace în ligile inferioare din Germania. N-a rezistat însă prea mult departe de casă și la insistențele fostei sale echipe, Oțelul Galați, a revenit în țară iar de anul trecut face parte din noul proiect fotbalistic gălățean.Cum Oțelul Galați, clubul cu care Sălăgeanu lua titlul și juca în Liga Campionilor a dispărut din păcate din peisaj, suporterii echipei dunărene au strâns rândurile și au pus bazele unei noi grupări care încet a ajuns în liga a 3-a, chiar cu șanse de promovare.

Suporter Club Oţelul Galaţi a încheiat turul campionatului Ligii 3 pe locul 4 în Seria 1, însă la doar două puncte în spatele liderului Aerostar Bacău. Unul dintre cei mai experimentaţi jucători pe care echipa gălăţeană îi are în lot este sătmăreanul Adrian Sălăgeanu (34 de ani), campion cu Oţelul în 2011.Fundaşul consideră că şansele formaţiei roş-alb-albastre la promovare sunt în continuare foarte mari, distanţa faţă de Aerostar fiind uşor surmontabilă în retur. Sălăgeanu spune pentru site-ul oficial al SC Oţelul că speră ca echipa să remedieze erorile care au determinat pierderea unor puncte importante în tur, iar în partea a doua a sezonului să aibă un parcurs care să permită îndeplinirea obiectivului: accederea în Liga 2.

“Nimic nu este imposibil, suntem la două puncte distanţă de primul loc. Consider că le putem recupera în retur, mai ales în condiţiile în care avem meciurile directe cu echipele din faţa noastră. Totul depinde de noi, am făcut nişte transferuri bune, sunt jucători care ne vor ajuta mult în partea secundă a campionatului. Chiar dacă unele persoane sunt sceptice în ceea ce priveşte şansele Oţelului de a-şi îndeplini obiectivul, pe mine mă motivează şi mai mult acest lucru, iar la finalul returului mi-aş dori să fim bucuroşi cu toţii. În tur am făcut nişte greşeli, am luat unele goluri uşoare, am pierdut unele puncte, dacă eram mai atenţi puteam fi încă de acum pe prima poziţie a clasamentului, dar trebuie ca în retur să ne mobilizăm şi să fim mai concentraţi pe ceea ce avem de făcut pe teren”, a declarat Adrian Sălăgeanu citat de liga2.ro.

În perioada 16-25 februarie, SC Oţelul va desfăşura cel de-al doilea stagiu de pregătire, în Antalya, acolo unde sunt programate alte trei partide de verificare, adversarii nefiind încă stabiliţi. Campionatul Ligii 3 se reia pe 3 martie, atunci când Oţelul joacă la Metalosport Galaţi.