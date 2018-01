“Sunt mândră de mine”

Simona Halep va juca prima sa finala la Australian Open si a treia de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o la mare lupta pe Angelique Kerber. Vedeti mai jos ce a declarat Halep imediat dupa meciul in care a fost la un punct distanta de eliminare. "A fost foarte greu, tremur si acum. Sunt emotionata. Stiam ca va fi un meci greu. Este al doilea cel mai lung meci si nu este usor sa ai asemenea meciuri intr-un turneu", a spus Halep. "Am zis ca pot reveni si eu, daca ea a revenit de la minge de meci. De cand mi-am accidentat glezna am zis ca voi lupta pentru fiecare punct si ca voi merge pana la capat, apoi ma voi odihni", a adaugat Halep. "Nu am renuntat nici macar la o minge si asta conteaza pana la urma, sa nu renunti niciodata. Sunt foarte mandra de mine", a mai spus Halep.

Despre finala cu Wozniacki “O respect si stiu ca va fi un meci similar cu cel de azi. Va trebui sa alerg, dar va fi o provocare. Voi incerca sa dau ce am mai bun si nu ma voi gandi la titlu. Daca va fi sa-l castig, il voi castiga”, a concluzionat Halep.

Ora finalei Marea finala de la Australian Open programata intre primele doua favorite, Simona Halep si Caroline Wozniacki, este programata sambata. Rod Laver Arena va gazdui cu incepere de la ora 10:30 meciul la finalul caruia invingatoarea va obtine in premiera un titlu de Mare Slem si va ocupa locul intai in ierarhia mondiala. Wozniacki o conduce pe Halep la intalniri directe, scor 4-2, daneza castigandu-le pe ultimele trei, la Stuttgart in 2015, Eastbourne si Turneul Campioanelor in 2017. Halep n-a mai invins-o pe Wozniacki din semifinalele turneului de la Dubai in 2015. Cu un traseu mai greu pana in finala, Halep va avea si dezavantajul timpului mai mult petrecut pe teren. O ora si jumatate in plus a jucat Halep fata de Wozniacki. Ambele jucatoare au trecut prin emotii pana in finala, salvand mingi de meci. Wozniacki a fost la un pas de eliminare in turul secund, cand a revenit de la 1-5 in decisiv contra croatei Jana Fett. Halep a trecut prin emotii cu Laren Davis in turul 3, cand s-a impus cu 15-13 in decisiv dupa cel mai lung meci al carierei (3 ore si 45 de minute), dar si in semifinala cu Angelique Kerber, cand a revenit de la 6-5 si 40-15 pentru a castiga 9-7 in decisiv. Din 1980 nu s-a mai intamplat ca in finala feminina de la Australian Open sa concureze doua jucatoare aflate in cautarea primului lor titlu de Mare Slem.Hana Mandlíkova o invingea atunci pe Wendy Turnbull.