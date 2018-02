Bayern o demolează pe Beșiktas

Echipa germana Bayern Munchen este cu un picior si jumatate in sferturile de finala ale Champions League dupa un 5-0 categoric, marti seara, in mansa tur a dublei cu Besiktas Istanbul.Un succes conturat inca din prima repriza cand, la 0-0, Ovidiu Hategan l-a eliminat pe Vida de la Besiktas in minutul 16 al meciului pentru o piedica pusa lui Lewandowski, jucator scapat singur spre poarta. Faultul nu a fost unul evident, iar atacantul polonez a amplificat caderea obligandu-l pe Hategan sa aplice la litera regulamentul intr-o astfel de faza. Chiar si cu un om in plus Bayern a deblocat tabela abia in minutul 43, cand Muller a reluat in poarta din pasa lui Alaba. In partea secunda bavarezii s-au dezlantuit si au mai punctat de alte patru ori prin Coman (53), din nou Muller (66), Lewandowski (79 si 89). Besiktas a primit mai multe goluri in meciul cu Bayern decat o facuse in cele sase meciuri combinate din intreaga faza a grupelor. Bayern ajunge la 14 meciuri castigate la rand, prin care egaleaza propriul record de invincibilitate, in timp ce Lewandowski a reusit sa marcheze in 14 din cele 16 meciuri sustinute de echipa germana pe teren propriu in toate competitiile. Exceptie fac meciurile cu Celtic (Champions League) si Borussia Dortmund (Cupa Germaniei).