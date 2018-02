Estul a învins Vestul în All Star Game

Meciul vedetelor baschetului din NBA, celebra partida dintre reprezentantii Conferintelor Est si Vest, a fost castigat in acest an de echipa Estului, cu 148-145. La fel ca in fiecare an s-a jucat practic fara aparare, ambele echipe fiind concentrate aproape exclusiv pe generarea de spectacol sub panoul advers. LeBron James, starul lui Cleveland Cavaliers, a fost desemnat MVP – cel mai valoros jucator al partidei, dupa ce a reusit 29 de puncte, zece recuperari si opt pase decisive. Pentru James este al treilea titlu de MVP in All Star Game. Meciul a avut loc in Staples Center din Los Angeles, fara insa ca vreun jucator de la Lakers sau Clippers sa fie selectionat in echipa Vestului.