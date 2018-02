Extaz, agonie, extaz…

De un nou meci cu final de infarct au avut parte spectatorii ce au venit vineri seara la meciul CSM-ului. Baschetbalistele noastre au învins BC Alexandria cu 86-76 după un meci în care lumea de la sală a trecut pe rând de la extaz la agonie și apoi în final din nou la extaz.



Partida a început excelent pentru sătmărence care au intrat rapid în avantaj, 6-0. Și au controlat partida dând senzația în primele 20 de minute că nu vor avea emoții cu arțăgoasa trupă din Alexandria. Cu Harrison extrem de activă și cu Sfîrlea la cea mai bună evoluție din acest sezon, opt puncte marcate în primul sfert, CSM s-a distanțat la 46-34 la pauza mare. Ba mai mult, Mandache & co ajung și la un plus 20 în minutul 24…Doar că din acel moment ale noastre dau semne de oboseală iar Cooper readuce încet Alexandria în meci. Incredibilul se produce pe final când oaspetele egalează și mai mult trec în avantaj 64-63 în sfertul patru. La 75-75 , Solopova ratează ultima aruncare și se intră în prelungiri…Iar în ultimele cinci minute apărarea grupată în jurul lui Baltic merge perfect, oaspetele înscriu un singur punct iar pentru CSM apare în prim-plan Porchia Green. Modestă în exprimare în primele 40 de minute , Green a explodat pe final și a condus echipa spre victoria care asigură echipei noastre poziția a doua la finalul sezonului regulat. CSM Satu Mare – CSBT Alexandria s-a terminat 86-76, pe sferturi: 26-19, 20-15, 17-25, 12-16, 11-1.

Au jucat:CSM Satu Mare: Mandache – 21p, Harrison – 17p, Baltic – 17p, Şolopova – 14p, Sfîrlea – 8p, Green – 7p, Lazăr – 2p, Miller. Antrenor: Marius Dobă.CSBT Alexandria: Cooper – 17p, Bartee – 12p, Podar – 12p, Amukamara – 11p, Vrancic – 8p, Grbic – 7p, Mihai – 5p, Voicu – 4p. Antrenor: Mădălin Piperea.

Mani le-a purtat noroc Revenit de la Dakar 2018, campionul nostru la motociclism, Mani Gyenes, a fost invitat să dea lovitura de începere vineri seara. Ca și anul trecut când a venit să dea mingea de start la meciul cu ICIM Arad, Gyenes le-a purtat noroc fetelor noastre. Ca și anul trecut CSM- ul s-a impus iar Mani pare a fi talismanul norocos al baschetbalistelor noastre! Mani a fost aplaudat minute bune de spectatorii prezenți la sala LPS pentru performanța excelentă obținută și în acest an la Dakar!

Surpriză la Cluj! Ultima etapă a sezonului regulat a adus și prima înfrângere pentru campioana Sepsi. U Cluj Napoca avea nevoie de victorie pentru a intra în 1-5 iar succesul a venit …Bosniacul de pe banca lui U, Dragan Petricevic l-a învins pe bosniacul de pe banca lui Sepsi, scor 77-68 iar astfel clujencele au prins in extremis ultimul loc in grupa 1-5. Iar ICIM Arad termină pe șase în ciuda unei reveniri spectaculoase în retur.

Rezultatele etapei a 18-a “U” Cluj-Napoca – Sepsi 77-68 SCM Timişoara – Olimpia Braşov 77-80 ICIM Arad – Sirius Tg. Mureş 83-53 CSU Alba Iulia a stat