Fed Cup / Cîrstea: “România nu stă în Simona Halep”

Jucatoarea Sorana Cirstea considera ca Romania are in acest moment capacitatea de a alinia trei echipe diferite in Fed Cup si ca absenta Simonei Halep poate fi fara probleme acoperita. “Romania poate face trei echipe de Fed Cup. Romania nu sta in Simona, avem destule jucatoare si cred ca ar trebui sa castigam cu echipa pe care o avem”, a spus Cirstea inaintea plecarii spre Cluj, locul de desfasurare al meciului cu Canada. La randul sau, Irina Begu a vorbit despre apropiatele partide programate la finalul saptamanii si despre absenta Simonei Halep. “Intotdeauna este greu atunci cand nu este si Simona in echipa. Noi incercam sa ne facem treaba si sa ne castigam meciurile. Putem alcatui o echipa foarte buna in weekend”, crede Begu. Halep nu va juca impotriva Canadei din cauza unei accidentari si oficial a fost inlocuita cu Ana Bogdan. Cel mai probabil capitanul nejucator Florin Segarceanu va trimite in teren la simplu pe Cirstea si Begu, urmand ca in eventualitatea meciului decisiv de dublu Begu sa faca pereche cu Raluca Olaru.