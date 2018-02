Fed Cup Posibilele adversare ale României în barajul pentru Grupa Mondială

Romania a invins fara drept de apel Canada, cu 3-1, in meciul disputat la Cluj-Napoca in primul tur al Grupei Mondiale II. In urma acestui succes obtinut dupa primele trei meciuri de simplu Romania si-a asigurat prezenta in barajul din 21-22 aprilie, cand tricolorele vor evolua pentru calificarea in Grupa Mondiala principala. Posibilele adversare ale Romaniei in baraj sunt Belarus, Elvetia, Belgia sau Olanda. Aceste patru echipe au pierdut in primul tur al Grupei Mondiale principale:

Belarus – Germania 2-3

Cehia – Elvetia 3-1

Belgia – Franta 2-3

Olanda – SUA 0-3

In semifinalele Fed Cup se vor duela Germania cu Cehia si Franta cu Statele Unite.