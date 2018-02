Final de stagiu

42 de luptători de la cluburi din România și Germania au participat săptămâna trecuta la un stagiu comun de pregătire la Ardud.

Antrenamentele s-au desfășurat la sala de sport din localitate iar gazde au fost cei de la CS Cetate. Abia ieșit din spital după operația la picior, antrenorul Tudor Barbul a ținut să fie alături de sportivii săi și a coordonat alături de Claudiu Blaga pregătirea comună. ”Sunt mai bine după operație și încet încerc să-mi reiau activitatea de la sală. Am profitat de vacanța elevilor și am adus la Ardud un stagiu de pregătire cu sportivi din Germania și de la cluburi din județele învecinate. Sunt convins că ne va prinde bine această experiență” ne-a spus Tudor Barbul. Sportivii se pregătesc pentru un sezon extrem de important în care luptătorii sătmăreni au șanse la medalii la naționale și europene. Ca o noutate pentru luptele sătmărene, din 15 martie la Satu Mare vom avea Centrul olimpic de lupte greco-romane la cadeți. Doar că deocamdată nimeni de la CS Satu Mare nu știe unde se vor caza sportivii și unde se vor pregăti. ”Deocamdată nu știm nici unde îi vom caza pe cei 12 sportivi din centru și nici unde ne vom antrena. Sperăm să ne ajute și pe noi clubul nostru și DJTS-ul pentru a putea rezolva problemele. Interesant e că unii în țară își doresc centre de excelență iar noi când îl primim pe drept, după munca depusă, nu știm să apreciem” ne a mai declarat antrenorul Tudor Barbul. Din păcate nu lipsesc problemele legate de finanțare. Antrenorul Tudor Barbul susține că secției de lupte de la CS Satu Mare i s-au alocat doar 40000 lei pentru activitatea din acest an. Bani ce ar ajunge doar până în aprilie. În aceste condiții tehnicianul sătmărean se gândește tot mai serios să își lase sportivii valoroși să se transfere la alte cluburi din țară. Cluburi care pot oferi condiții decente de pregătire și oferă și o indemnizație lunară . ”Am aflat că ni s-au alocat doar 40000 lei pentru lupte. Ce să facem cu acești bani!? Ne ajung până în aprilie dacă tragem de ei. Nu-mi explic cum după un an 2017 excelent, cu zeci de medalii cucerite de acești copii, primim mai puțini bani ca și anul trecut” a încheiat Barbul. Legat de finanțarea sau mai degrabă de subfinanțarea secției de lupte de la CS Satu Mare, directorul clubului, Marcel Tarța, ne-a declarat că bugetul a fost împărțit pe secții de la București de la MTS. ”Noi am cerut banii conform necesarului făcut de antrenorii de la secții. Din păcate, nu-mi explic cum pentru lupte au venit doar 40000 lei. Vom încerca să mai redistribuim de la alte sporturi până la rectificarea din toamnă. Altfel va fi greu de supraviețuit”, a declarat Marcel Tarța, directorul CS Satu Mare. Prezentă sâmbătă la Cupa Satu Mare la floretă, ministrul Sportului, Ioana Bran, a fost întrebată și ea punctual de situația de la lupte. ” Sincer, nu știu personal care e bugetul fiecărei secții de la un club departamental. Dar voi verifica și vom vedea care e situația reală”, a transmis noul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran.