Fotbal copii / Victorii pentru Primavera la turneele din Ungaria

La invitatia clubului din orasul maghiar, piticii scolii de fotbal Primavera Satu Mare, nascuti in anul 2011, au participat la turneul organizat ireprosabil, jucat in sistem 3 contra 3 la porti mici. Cei mai mici jucatori de la Primavera au impresionat si au reusit sa castige toate cele 5 jocuri: 11-3 cu Nyrbator,9-2 cu DSI Debrecen,10-1 cu Spartacus Nyregyhaza,6-1 cu Tiszavasvari si 3-1 cu Mateszalka. De remarcat că piticii de la 2011 reușesc să se remarce la fiecare turneu, generația fiind considerată una deosebită. Echipa e antrenata de Cristian Schnellenperger si Botoș Alexandru.



Primii și la 2010 Grupa 2008, pregatita de Marius Balau , a intalnit la baza cu terenuri sintetice Primavera, pe Sporting Recea. A fost un joc bun de pregatire, jucat in format 6 plus portar, iar baietii nostri au reusit sa se impuna cu scorul de 3-1. Felicitari copiilor si antrenorului si mult succes in continuare, dar si spor in pregatire. Grupa 2010 antrenata de Cristian Snelenperger,s-a deplasat in Ungaria,la Mateszalka,pentru un turneu in care a reusit sa castige toate cele 4 meciuri disputate:2-0 cu Debreceni Sportiskola,5-2 cu Mateszalka MTK,3-0 cu Spartacus 1928 Nyregyhaza si 6-0 cu Puskas Partner Nagyecsed si intrand astfel in posesia trofeului pus in joc.

Cei de la U 14 și U 15 se impun la Cigand Duminica pe un ger cumplit,grupele U 14 si U 15 ale scoli de fotbal Primavera Satu Mare, s-au deplasat in Ungaria, acolo unde disputat jocuri de pregatire cu echipele similare ale clubului Cigand SE. Meciurile s-au disputat pe terenul sintetic din micuta localitate maghiara,iar baietii nostri au fost admirabili, avand in vedere conditiile meteo. In primul joc s-au intalnit echipele U 14, iar dupa o prima repriza destul de echilibrata cu ocazii de ambele parti,a urmat repriza secunda in care Primavera a reusit sa inscrie de doua ori, reusind sa castige acest test foarte util din toate punctele de vedere. A urmat jocul dintre echipele U 15,care a fost controlat in totalitate de echipa noastra. Un joc bun al baietilor nostri, cu cateva ezitari pe faza defensiva,care speram ca vor fi corectate pana la inceperea campionatului,dar cu multe situatii de gol create pe faza ofensiva,5 dintre ele concretizate. In final Primavera avea sa se impuna cu 5-1, dar jocul si implicare baietilor pe o asemenea vreme sunt remarcabile. Sport pentru sănătate, muncă pentru performanță, familia PRIMAVERA!