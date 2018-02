Halep confirmă oficial înţelegerea cu noul sponsor tehnic

Simona Halep a confirmat printr-o postare pe retelele de socializare faptul ca si-a gasit un nou sponsor tehnic dupa mai bine de o luna de la inceputul sezonului. “Ce am postat e oficial, am semnat cu Nike! Sunt foarte mulţumită şi financiar de contractul cu Nike. Consider că este cea mai bună decizie şi sunt cele mai frumoase haine pe care aş putea să le port”, a spus Halep la plecarea spre Doha. Ramasa fara sponsor tehnic dupa incetarea contractului cu Adidas la final de 2017, Halep a aparut la Cluj-Napoca in echipamentul americanilor de la Nike. Amanunt vizibil inca de la aeroport si care a fost confirmat de tricoul purtat de Halep la antrenamentul deschis publicului pe care l-a efectuat in Sala Polivalenta. Luni, in prima zi a saptamanii care marcheaza revenirea Simonei in circuit (n.r. – la Doha), aceasta a postat pe contul sau oficial de Instagram informatia oficiala despre inceputul colaborarii cu Nike.