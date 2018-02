Ioana Bran: “O analiză internă a activităţilor din minister, în plină desfăşurare!”

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a afirmat, într-o declaraţie de presă remisă AGERPRES, că este în desfăşurare o analiză a activităţilor din minister, a stadiului de implementare şi de eficientizare a echipei.

‘’O analiză internă a activităţilor din minister, a stadiului de implementare şi de eficientizare a echipei este în plină desfăşurare, pentru a avea o imagine cât mai corectă şi clară şi pentru a stabili o prioritizare a demersurile care vor fi făcute. Vă asigur că după finalizarea acestei analize interne voi răspunde tuturor solicitărilor de presă şi voi avea un dialog constant, sincer şi deschis cu reprezentanţii mass-media’’, a afirmat Ioana Bran. ‘’Eficienţa şi rapiditatea cu care Ministerul Tineretului şi Sportului va implementa proiectele sunt strâns legate şi de comunicarea deschisă şi de respectul reciproc al tuturor celor implicaţi. Sunt sigură că am în dvs. un partener pe care pot conta şi sunt deschisă oricăror sugestii. Vă asigur de toată implicarea mea pentru a rezolva provocările semnalate, astfel încât domeniile de tineret şi sport să poată performa la nivelul aşteptat de noi toţi’’, a mai spus ministrul. Pe 29 ianuarie, când a primit avizul favorabil ca ministru din partea Comisiilor parlamentare de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Ioana Bran a promis că sportul de masă va avea un loc important în programele din anii viitori, fără a se neglija însă sportul de performanţă. ‘’Priorităţile şi obiectivele principale sunt desigur urmarea programului de guvernare. Îmi doresc ca sportul de masă să capete o altă dimensiune. Îmi doresc ca fiecare român să realizeze că sportul înseamnă sănătate fizică, sănătate mentală, înseamnă tânăr educat şi mai ales responsabilizat. Nu vreau să se înţeleagă însă că neglijăm sportul de performanţă. Sunt ramuri sportive în care România poate mult mai mult. De aceea este necesar să investim în sportul de performanţă, în cel care există şi cel care poată să devină. Ştiu şi sunt conştientă că este un minister greu, că este mult de muncă, că sunt probleme şi nevoi, atât pe tineret, cât şi pe sport. Vă asigur de toată bunăvoinţa mea, toată dedicarea mea pentru realizarea acestor obiective. Cum o să ajung la minister o să fac o analiză internă, după care o să avem un dialog constant şi o să răspund la toate acele întrebări’’, a declarat Ioana Bran. Ioana Bran, deputat PSD de Satu Mare, a precizat că a practicat voleiul, înainte de a absolvi Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj: ‘’Am practicat volei, nu îmi este necunoscută noţiunea de sport. Ştiu ce înseamnă un cantonament. Ştiu că sportul se ghidează după un anumit principiu şi acela de a şti să pierzi cu demnitate şi de a şti să câştigi cu fair play. E un principiu care ar trebui să fie universal valabil în orice pas al vieţii mele’’. ‘’Dincolo de experienţă managerială, cred că faptul că sunt cel mai tânăr ministru desemnat în acest guvern poate fi un avantaj. Cred că nevoile tinerilor sunt cel mai bine cunoscute de către un tânăr şi cred că fără sport şi fără sportivi nu putem avea o naţiune cunoscută peste hotare şi o naţie sănătoasă. Intenţionez să continui proiectele începute de colegul meu (Marius Dunca – n.r.), iar pe de altă parte acţiunea. E mai greu să obţii rezultate în politicile de tineret şi sport fără ritm şi dinamică în măsuri. Îmi doresc ca acest minister al tineretului şi sportului să capete mult mai multă greutate. Tinerii şi sportul sunt domenii vitale pentru o societate care doreşte să fie cunoscută internaţional şi vrea să aibă generaţii capabile. Sportul de performanţă şi sportivii mondiali sunt mândria noastră naţională, trebuie să investim în acest lucru şi în tot ce înseamnă infrastructura sportivă, resursa umană, viitorii sportivi. Trebuie să construim un cadru prin care federaţiile şi cluburile sportive să-şi regrupeze viitoarele talente şi nu în ultimul rând să le oferim sportivilor cele mai bune condiţii de antrenament’’, a precizat Ioana Brad în materialul de prezentare a obiectivelor sale. Între proiectele pentru 2018, Ioana Bran a amintit organizarea Turului ciclist al României în luna septembrie: ‘’Continuarea înfiinţării asociaţiilor sportive la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ din România. Este un proiect care se realizează împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Promovarea educaţiei sportive şi de voluntariat în şcoli. Aici vorbim şi despre programul ‘Campionii României’ în şcoală, liceu, universitate, program lansat în noiembrie 2017 pe care îl vom continua an de an. Organizarea competiţiilor interşcolare, componentă a programului ‘România în mişcare’. Prioritizarea federaţiilor sportive. S-au făcut deja anumite demersuri şi intenţionez să le continui. Este vorba de a prioritiza 10-15 federaţii în categoria de interes naţional şi 10-15 federaţii în categoria de sporturi de perspectivă. Să nu uităm de organizarea competiţiilor de amploare şi aici discutăm despre Turul ciclist al României, un program ce va fi demarat în septembrie 2018. Va fi realizat în parteneriat cu FR de Ciclism şi cu autorităţile locale de pe raza circuitului stabilit şi anume în cele 5 judeţe’’, a spus Ioana Bran.