Motivul pentru care Gardoş n-a revenit la FCSB

Revenirea lui Florin Gardos in Liga 1 la CS Universitatea Craiova a surprins pe toata lumea, mai ales ca jucatorul plecat in Premier League de la Steaua, actuala FCSB, a ramas in relatii bune cu oficialii ros-albastrilor. Gardos a fost imprumutat de Craiova pana in vara, cand clubul din Banie are prima optiune pentru un transfer. “Noi nu l-am dorit pe Gardos, pentru ca politica noastra este cu totul alta. Luam tineri jucatori pe care ii crestem si apoi ii transferam afara. Avem alta filosofie si nu luam jucatori care sa ne ajute pana in vara. De acum nu o sa mai vedeti jucatori veniti sub forma de imprumut la Steaua”, a spus Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB. Acesta se contrazice putin prin afirmatia facuta, in conditiile in care mijlocasul Cristi Tanase, ramas fara angajament in Turcia, a semnat cu FCSB pana in vara fiind tentat de o plecare in tarile arabe.