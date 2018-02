Muică… Gardoș se făcu oltean

Satmareanul Florin Gardos a anuntat aseara ca a semnat cu CS Universitatea Craiova, dupa ce a fost legitimat la Southampton din 2014. La începutul acestui an se vorbea de un transfer la Ferencvaros, doar că sătmăreanul a negat informațiile apărute atunci în presă.

În vârstă de 29 de ani, Gardoș a jucat doar în 3 meciuri sezonul acesta pentru echipa a doua a englezilor. Transferat de Southampton în 2014 pentru aproape 7 milioane de euro, Gardoș a suferit o accidentare gravă la genunchi un an mai târziu și nu a mai jucat 9 luni iar în 2016 a ratat pregătirea de vară din cauza altor probleme medicale. Acum este 100% apt și nerăbdător să joace pentru olteni. CS U Craiova a mai transferat ieri un mijlocaș portughez de 28 de ani, Andre Santos, fotbalist format de Sporting Lisabona. “A fost un inceput de an stresant, cu discutii telefonice interminabile si multi nervi, dar in final am ales sa merg acolo unde am fost dorit cel mai mult. Asa ca, atata timp cat pasul este spre teren, nu poate fi un pas inapoi. Si atata timp cat atmosfera e ca-n Anglia, te simti fotbalist. Liga 1, m-am intors! Universitatea Craiova, bine te-am gasit!”, a anuntat Gardos pe Facebook. Southampton a anuntat ca jucatorul este imprumutat la CS Universitatea Craiova pana la finalul sezonului. Vara trecută Gardoş a fost la un pas de CFR Cluj, dar englezii au tărăgănat tratativele prea mult şi ardelenii s-au reorientat spre Boli. Florin Gardoş a fost prezentat de club aseară, pe site-ul oficial al CS Universitatea Craiova. “25 de meciuri in nationalele Romaniei, 14 la seniori. Peste 2000 de minute jucate in cupele europene. Transferat de Southampton FC contra a 7,5 milioane de euro in 2014. Bine ai venit, Florin Gardos! Stim ca vrei si poti sa iti treci numele cat mai curand pe lista celor care au scris istorie pentru Universitatea Craiova. Succes cu leul pe piept!”, a scris si CS Universitatea Craiova. Gardoș ar putea debuta la noua lui echipă vineri în meciul CS Universitatea Craiova- ACS Poli Timișoara. Meciul contează pentru etapa a 26-a , ultima a sezonului regulat și începe la ora 20,45. Până acum, Universitatea Craiova a mai realizat două transferuri, în speță mijlocașul Ovidiu Bic, de la Gaz Metan Mediaș, și Dominik Glavina, liber de contract.