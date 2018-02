România îşi cunoaşte următoarea adversară din Cupa Davis

Dupa 4-1 pe teren propriu cu Luxemburg, pentru Romania urmeaza un nou meci acasa in Grupa II din zona Euro-Africana a Cupei Davis. Copil aduce punctul victoriei pentru Romania cu Luxemburg. Romania va intalni Maroc in turul 2 din Grupa II a zonei Euro-Africane, dupa ce africanii au invins Georgia pe teren propriu la Marrakech in aer liber pe zgura. Meciul Romania – Maroc va avea loc in perioada 7-8 aprilie pe teren propriu, cel mai probabil in sala. La general este 1-1 intre Romania si Maroc dupa ce tricolorii au castigat pe teren propriu, cu 4-1, in 1993, iar doi ani mai tarziu pierdeau cu acelasi scor in deplasare.