Scădere dramatică a numărului de spectatori în Liga 1

O statistica a mediei spectatorilor prezenti in campionatele europene de fotbal realizata de European Football Professional Leagues (EFPL) cuprinde si cifrele pentru Liga 1 Betano, competitie frecventata la stadion de tot mai putini oameni.

In ultimii sase ani, media spectatorilor din prima liga a Romaniei a scazut constant de la un prag de 43.839 de spectatori in sezonul 2012/2013 la o ingrijoratoare cifra de 19.481 de spectatori cat a inregistrat media sezonului 2016/2017. La fel de adevarat este ca si numarul meciurilor a scazut fata de sezoanele cu 18 echipe la startul Ligii 1. Practic, de la 306 meciuri pentru un sezon cu 18 echipe s-a ajuns in prezent la 268 de partide in sistemul cu 14 echipe impartit in faza finala in playoff si playout. Daca in sezonul de referinta 2012/2013 pe stadioanele din Liga 1 au fost prezenti 1.490.526 de spectatori in tot sezonul, ultimul campionat n-a mai atras decat 745.844 de spectatori. Televizarile tuturor partidelor pe nu mai putin de trei canale diferite, nivelul calitativ din ce in ce mai scazut si disparitia din peisajul primei ligi a echipelor de traditie, respectiv inlocuirea acestora cu formatii fara un bazin puternic de sustinere din randul fanilor reprezinta motive care stau la baza acestui declin de prezenta la meciurile din Liga 1.Alte cifre interesante despre Liga 1 Betano: In ultimii zece ani media spectatorilor pe meci este de 3.709 spectatori. Media capacitatii stadioanelor din prima liga este de 14.741 de locuri. Media utilizarii acestei capacitati este de doar 25.4%. Tendinta este una des-crescatoare cu 10.75 procente in fiecare sezon.