Vasilică Pop a marcat pentru Luceafărul

Luceafărul Oradea a obținut o nouă victorie în jocurile de pregătire, scor 2-1 (1-1) cu ACS Dumbrăvița, locul 2 în Liga 4 Timiş. Partida s-a desfăşurat sâmbătă pe terenul II al Stadionului Luceafărul din Sînmartin, iar „luceferii” au marcat câte un gol în fiecare repriză. Venit de la Olimpia Satu Mare, Vasile Pop (28 de ani) a marcat primul său gol la Luceafărul, iar Claudiu Codoban a înscris golul victoriei în partea a doua (2-1). Forțat să plece de acasă după dispariția Olimpiei din peisaj, Vasilică Pop a ales Oradea și a semnat cu Luceafărul. De serviciile lui Vasi Pop s-a interesat în această iarnă și echipa de liga 1, Astra Giurgiu. Antrenorul Cristian Dulca a început meciul cu Goia – Balea, A. Mutu, Cr. Oros, R. Trif – V. Pop, Feher, D. Băban, Antohi – Al. Dulca, V. Rusu. În repriza a doua formula de joc a suferit unele modificări: Gudea – Torişte, A. Mutu, Cr. Oros, I. Ban – Bruno Rocha, Ţegle, D. Cuc, C. Roşu – Codoban, Chiorean. Au mai intrat Niţă şi D. Lukacs, în timp ce Andrei Tînc şi Daniel Ciobanu au fost menajaţi. Mijlocaşul Denis Băban (20 de ani) de la Luceafarul este fiul fostului atacant Marcel Băban, care a evoluat în trecut pentru Poli Timişoara, Darmstadt, Rapid, Bohemians Praga, Corvinul Hunedoara si Olimpia Satu Mare… De numele lui Baban se leaga si deja celebrul penalty ratat in meciul cu CFR Cluj in anul promovarii clujenilor in liga 1.