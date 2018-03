Contra se felicită pentru inspiraţia de la meciul cu Suedia

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit la cald despre victoria obtinuta de Romania, marti seara, in fata Suediei, scor 1-0. “Un teren greu, o victorie importanta impotriva unei echipe mult mai puternice decat noi din toate punctele de vedere. Toti baietii s-au plans in vestiar pentru ca au avut de suferit din cauza gazonului”, a declarat Contra la Pro X. “Ma bucur ca am fost inspirat in aceste doua meciuri. Sper sa fiu la fel de inspirat si in urmatoarele meciuri”, a adaugat selectionerul Romaniei. Contra a dezvaluit ca nu le-a spus jucatorilor despre esecul reprezentativei sub 19 a Romaniei, care a ratat in extremis calificarea la Campionatul European. “Nu le-am spus jucatorilor de rezultatul negativ al meciului de la under 19”, a spus Contra.