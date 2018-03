CSM Satu Mare a câştigat Liga Europei Centrale

La o săptămână după finala pierdută pe teren în Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe, CSM Satu Mare a reușit să ajungă în premieră în ultimul act și în Liga Europei Centrale.La o săptămână după finala pierdută pe teren în Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe, CSM Satu Mare a reușit să ajungă în premieră în ultimul act și în Liga Europei Centrale.

Baschetbalistele noastre au deschis practic turneul final din week-end de la Brașov și au trecut în prima semifinală de CSU Alba Iulia. Fără să forțeze prea mult trupa lui Marius Dobă a câștigat la o diferență confortabilă … 81-62, pe sferturi: 18-15, 21-16, 25-22, 17-9. Și, un lucru important, antrenorul Marius Dobă a rulat tot lotul, singurele jucătoare ce au stat mai mult de 30 de minute pe teren fiind Green și Solopova. Iar în ultimul sfert le-am avut pe parchet și pe Szmutku, Orosz sau Kadar , jucătoare folosite mai puțin și la Cupa României.Antrenorul Marius Dobă a spus după meci că echipa sa avea ca scop să își revină psihic după înfrângerea din finala cupei.

„A fost un pic greu. Am avut primul meci după ce am pierdut pe teren finala de la Cupa României. Scopul nostru, în primul rând, a fost să ne revenim psihic. Mă bucur și felicit fetele pentru că au reușit acest lucru”, a declarat Marius Dobă.

Sătmărencele au jucat la finalul săptămânii trecute 3 partide în 3 zile, în timp ce formația din Alba Iulia a avut timp mai mult să-și revină după meciul direct din sfertul cupei.„Meciul a fost greu și din cauza faptului că noi nu am putut să ne revenim în totalitate fizic după efortul depus la Final 8. Și drumul este un pic cam greu pentru noi. E bine că am câștigat și jucăm a doua finală în timp de o săptămână. Noi trebuie să jucăm, să câștigăm, că de asta am venit aici, ne dorim acest lucru”, a adăugat Dobă.

În cealaltă semifinală, Marburg a produs surpriza și a învins echipa gazdă, Olimpia Brașov, cu 83-68. Au jucat în semifinale:CSM Satu Mare: Mandache – 16p, Denson – 15p, Harrison – 13p, Green – 11p, Uiuiu – 10p, Şolopova – 10p, Baltic – 6p (11 recuperări), Olah, Kadar, Szmutku, Lazăr. Antrenor: Marius Dobă.CSU Alba Iulia: Arsenic – 15p, Ashley – 14p, January – 11p, Crăciun – 10p, Fodor – 6p, Fleming – 6p. Antrenor: E. Rodriguez.

Aseară, în finală, CSM Satu Mare a învins Marburg, scor 69-60. Vom reveni cu detalii în ediţia de mâine.